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高雄曳引車鋼板波及電桿 台電連夜搶修今清晨全數復電
高雄燕巢區的中民路與中西路口，昨天一輛超載曳引車，疑車頭連結板台連接線斷裂，造成綑綁鋼板鋼索脫落，撞擊路旁電桿；台電為維修公告停電，約2000戶受影響；過程中，又遇上自來水管破裂，導致進度受影響，先行恢復九成用戶電力，歷經連夜搶修，於今天清晨全數復電。
昨天上午8時50分，一輛超載17.9公噸的曳引車，行經燕巢區的中民路與中西路口時，滑落鋼板撞擊電桿，雖當下未傾倒，也無造成停電，但台電為求慎重，派員執行吊換維修作業，於下午3時區域停電維修。
停電維修的範圍，包括燕巢區中民路、中西路、燕南二街、燕南三街、新生南路等，約2000戶受影響。台電於8時許恢復約900戶供電，10時許，剩下135戶未復電。
但在台電搶修過程中，因既設桿位拆桿時發生下方水管破裂情形，因此，須待修復水管後才能除斷桿，造成維修進度中斷，歷經連夜搶修，今天清晨5時20分全數復電。
台電維修期間，路口號誌受停電影響而停擺，岡山警分局也派員至8處路口協助指揮交通，從下午3時至晚上9時，6小時共計派出45人次的警力，過程中也未發生任何交通事故。
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