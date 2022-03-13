老翁哭喊要匯100萬元救兒子 竹南警方勸阻半個小時阻詐

詐騙集團猖獗，苗栗縣警局竹南、通霄分局3月11日阻詐132萬元成功，其中，後龍鎮一名85歲張姓老翁險些中招，一再哭喊求警察、行員讓他匯款救兒子，警方聯絡到老翁兒子，張姓老翁才破涕為笑。

竹南分局後龍分駐所3月11日下午3多據報轄內金融機構疑似有詐騙案，警員羅子祺、黃紹方、翁林玄滿趕到現場，張姓老翁一再哭喊，他在家接到電話，對方聲稱兒子遭綁架，需要交付贖金100萬元，如果警察知道，兒子馬上會被打死。

張姓老翁一再哀求讓他領錢匯款救兒子，員警、行員告訴他是詐騙集團用手法，但他依然情緒激動，員警約半個小時聯絡上他的兒子，父子通話確認平安，他才冷靜下來，破涕為笑。

此外，一名黃姓老翁（79歲）於3月11日中午12點多，獨自到苗栗縣苑裡鎮一家金融機構，臨櫃準備匯款32萬元，行員發現匯款帳戶僅開戶1個月，且近期常有大筆資金匯入後，即迅速提領，帳戶相當可疑，通報警方到場處理。

通霄分局苑裡分駐所所長陳昱升表示，黃姓老翁因友人來電要向他借錢3萬元，但所填匯款單據卻是32萬元，落差約10倍，還答不出友人的名字，員警再三勸說是慣用詐騙手法，他才打消匯款。