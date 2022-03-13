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桃園美福倉儲廢氣囤積 「大鋼牙」馳援但消防仍進不去

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市蘆竹區美福倉儲10日晚間起火，雖火勢當晚已控制，但4、5樓牆面殘火仍未撲滅，至今邁入第3天；消防局今天一早自高雄請來32公尺高空作業車「大鋼牙」，協助拆除牆面並由外撲滅火勢，但受限於煙霧堆積，消防員還不能入內滅火。

這部遠自高雄趕赴桃園的「大鋼牙」，作業高度32公尺是全台唯一，由於目前美福東麵、北面外牆鋼板、泡棉夾層結構撲滅有難度，需要先將鋼板拆除才能灌救夾層殘火；大鋼牙今天早上6點39分抵達現場，目前正在美洲豹化學車、雲梯車等水線協助下作業。

第三大隊大隊長簡慈彥表示，自10日晚間10時43分接獲報案以來，已出動「美洲豹」化學消防車、5輛雲梯車等50車次及500人次搶救，但因建築物較密閉且樓高36公尺，一般怪手不足以拆除，因此向民間業者協調後請來「大鋼牙」拆除3層牆板，目前首要任務是將囤積在建物內的煙霧順利排出，待確認現場安全穩定後，才會入內做殘火處理。

簡慈彥表示，目前建物內的危險物品，是7樓1萬6000公升的柴油槽，目前裡面還有8000多公升的柴油，但因為位在建築物另一側、火勢未延燒處，為求保險起見也已建立水線防護，應無危險。

消防局表示，美福的起火點在4樓，雖然當天已控制，但現在5樓外牆夾層殘火仍在悶燒中；現場臭氣熏天，在建物附近滅火的消防員也須全副武裝，穿上消防衣並戴上面罩、氧氣瓶，避免吸入廢氣。

桃園美福倉儲火警第3天，雖然4樓起火點已控制，但5樓東、北面外牆仍在悶燒中。記者鄭國樑／攝影
桃園美福倉儲火警第3天，雖然4樓起火點已控制，但5樓東、北面外牆仍在悶燒中。記者鄭國樑／攝影
消防局自高雄民間業者請來32公尺高空作業車「大鋼牙」，拆除牆面鋼板，再由美洲豹化學車及雲梯車協力灌救。圖／消防局提供
消防局自高雄民間業者請來32公尺高空作業車「大鋼牙」，拆除牆面鋼板，再由美洲豹化學車及雲梯車協力灌救。圖／消防局提供

美洲豹 桃園 消防員

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