興中街火警堆回收物助燃 台中民宅今火警又見雜物滿屋

台中市興中街6日火警釀6死，其中莊姓婦人愛撿拾回收物，助長火勢加劇，被依過失致死罪遭檢方聲押獲准，殷鑑不遠，沒想到台中市北區篤行路巷內民宅今早火警，警、消到場發現林姓男子撿拾的家具、木材堆滿屋內，寸步難行，幸好即時滅火未釀災。

中港消防分隊表示，已與屋主、鄰居宣導，不要堆積易燃物，容易致災。

台中市北區篤行路335巷的一處民宅在今天上午10時許冒出白煙，中港、中區、大誠等消防分隊到場滅火，現場為一棟2樓民宅的頂樓冒出白煙，林姓屋主（56歲）當時在民宅的二樓頂樓燒水，疑燒水過程中，不慎引燃旁邊堆積的物品，才會冒出白煙，但消防隊即時到場出水滅火，才未釀災。

林姓屋主透露，他是經營藝術品、咖啡複合型的商店，屋內堆放的物品都是他收集來創作藝術品的素材，平常會堆放在家裡，近來因身體狀況不太好，所以還沒有時間整理。

中港消防分隊長童雅黎說，現場除了林姓住戶外，還有其他的鄰居也有堆積物品的狀況，已針對現場住戶進行防火宣導，提醒住戶物品不要推積在公共通道與屋內，已免發生火災時，阻礙逃生通報，也有容易助長火勢，延燒其他住戶的疑慮。