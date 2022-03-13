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女大生約見帥網友遭恐嚇買點數 員警出面詐團秒龜縮

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三峽區日前有1名女大學生歡欣赴約等待和帥氣男網友見面，不料對方人沒現身，她的手機卻響起，男聲自稱是經紀人，引誘女大生購買遊戲點數遭拒，進而恐嚇殺她家人。幸好超商店員機警察覺，通報警方順利阻止詐騙。

女大生2日透過交友軟體與男網友互留電話、相約到超商見面，她本以為被放鴿子，手機卻響起。「經紀人」聲稱須先購買3萬元點數才能和帥哥見面，確定不是警察赴約再當面歸還現金。

女大生拒絕，對方馬上傳給她殺人的影片、恐嚇「我有妳的手機號碼，可以查出妳家住址，傷害妳的家人」。女生頓時嚇得驚慌失措，急著在超商操作機台準備購買點數，眼尖的侯姓店員見她神情怪異趨前關心，馬上通報警方。

三峽警分局北大派出巡佐李俊謀等人迅速趕抵，當時女生正在跟對方通話，警員林聖文便接下手機詢問意圖，詐騙集團瞬間禁聲啞口無言。

員警連忙向女生說明，即便警察也無權輕易透過電話號碼查出妳家住址，且每個詐騙集團都自稱黑道，這些話術都是常見詐術老哏。女生再三確認不會殃及家人，才鬆了一口氣。

三峽警分局表示，詐騙集團常潛伏各種交友軟體，利用正妹、帥哥假照片誘人上鉤，再用各種理由威脅利誘購買網路遊戲點數，譬如恐嚇要公開你在通訊軟體援交或約炮的留言等等，已有不少涉世未深的年輕學生受騙。

因此，只要任何人叫你「購買點數」，99%是詐騙，心有疑慮請勿遲疑，趕緊撥打「165反詐騙諮詢專線」或110詢問，冷靜應對才能避免被詐騙集團得逞。

女大學生透過交友軟體與男網友相約到超商見面，卻被威脅購買遊戲點數，幸好警方獲報趕抵阻止。圖／警方提供
女大學生透過交友軟體與男網友相約到超商見面，卻被威脅購買遊戲點數，幸好警方獲報趕抵阻止。圖／警方提供
員警代接手機詢問對方意圖，詐騙集團瞬間禁聲啞口無言。圖／警方提供
員警代接手機詢問對方意圖，詐騙集團瞬間禁聲啞口無言。圖／警方提供

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