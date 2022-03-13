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感情糾紛男偷對方女兒的機車棄路旁報復 警斥無聊
高雄59歲柯姓男子與陳姓女子有感情糾紛，為報復對方，竟全身穿雨衣戴口罩，潛入對方住家地下室偷竊陳女女兒的機車，並將車任意棄置路旁，造成對方生活不便。事後陳女的女兒報警，經警方連日調查，循線找到柯男，並將他依法函送偵辦。
陳女女兒的機車於1月28日在楠梓區惠豐街住處的地下室遭竊，由於遲遲早不到愛車，還因為機車遭竊上班遲到，便於2月向楠梓警分局翠屏派出所報案；陳女女兒稱，平時代步都靠這輛機車，且才剛買3年仍相當愛惜。
經警方連日追查，發現這起竊案柯男涉嫌重大，且他在犯案當下，全身穿雨衣、戴口罩包得密不透風，潛入住宅大樓地下室，雖沒有機車鑰匙，仍透過其他工具將陳女女兒機車竊走。
警方通知柯男到案說明，得知柯男與陳女疑有感情糾紛，才會想偷對方女兒的機車任意棄置的方式來惡作劇，就連員警都痛斥這樣的無聊行爲；警詢後，將他依以竊盜罪嫌函送偵辦。
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