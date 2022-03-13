嘉義70年玉山旅社背包客最愛 付之一炬「不知何去何從」

嘉義市阿里山小火車北門車站對面的玉山旅社昨天大火，延燒波及7戶，皆為木造老屋，都付之一炬，讓承租經營13年的余國信相當痛心；北門車站早期為山上往來市區重要節點，玉山旅社曾是山區小販投宿據點，余國信不忍歇業荒廢才承租，做背包客棧、賣咖啡、辦展等活化，成文青來嘉義必逛景點。

據了解，玉山旅社由阿里山小火車前列車長兼北門驛副站長陳聰明，於1950年代興建，1966年他退休後轉為旅宿，因為走平價路線，成為山區小販落腳休息處，被稱為「販仔間」，他過世後也一再轉手經營，不過隨著阿里山公路開通，搭鐵路上阿里山遊客日減，旅社因此多次易主，甚至淪為從事色情業「貓仔間」，最後仍歇業。

2009年時，洪雅文化協會余國信發現旅社張貼出租，發起「協力修屋」運動，承租後募資，但旅社白蟻蛀蝕嚴重，聘請曾參與古蹟修復的建築師孫崇傑整修，保留住完整時代感。

玉山旅社1樓樓梯下有當年「媽媽桑」房間，沿著木頭樓梯往上，2樓為榻榻米空間，還有閣樓，保留當年浴缸、床、等家具，也展出黑膠唱片、老照片。

玉山旅社也賣咖啡、飲品、輕食，串聯一旁北門驛、檜意森活村景點，喜歡文青旅遊的遊客一定特地前來品嘗咖啡，尤其提供僅百元平價的住宿，享用老屋空間，周末不定食有活動，晚間鑰匙交由客人「當家自理」，能背包客相當熱愛。