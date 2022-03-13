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影／婦喝斥阻詐行員「別吵」見警才驚覺中歹徒詭計
台中市七旬邰姓婦人接獲歹徒假購物的詐騙電話，依歹徒指示到銀行要匯款1萬多元，經行員發現後勸阻，邰婦卻喝斥「不要吵」，警方據報到場加入勸說，邰婦這才驚覺中招，還說「明明報導都看過，怎麼自己遇到就不一樣」。
台中市第三警分局勤工所巡佐黃智偉、警員劉學政9日17時巡邏時，接獲轄內銀行通報疑有民眾遭詐，行員表示，稍早正在進行結帳作業時，發現鐵門外頭的提款機有一對夫妻邊講電話邊操作提款機，懷疑夫妻遇上詐騙，正在接受指示轉帳，趕緊前去關心。
行員表示，七旬邰姓婦人與對方通話時神色緊張，她前往關心，邰婦還說「你別吵、你別吵」，要她不要打擾操作，但她不死心，在勸說之下，徵得邰婦同意，接過電話協助瞭解，沒幾句就發現對方果真就是照本宣科的詐騙集團，但邰婦仍深信不疑，堅持要匯款，她只好聯繫員警到場加入勸說。
經員警進一步瞭解，得知邰姓婦人去年7月前曾利用網路購買1000多元的商品，當天接到來電稱先前付款時條碼錯誤，若未解除設定恐有後續賠償問題，她當下誤信話術緊張不已，聽從自稱某銀行專員的指示直奔提款機進行解除設定的操作。
經警方耐心說明，此即為常見的網購詐騙老哏，並找出過去曾經受理過的諸多案例、新聞佐證，邰婦才如夢初醒，懊惱的表示，「明明常看到新聞報導，怎麼發生在自己身上卻亂了手腳」，感謝警方及行員即時勸阻，保住1萬多元的辛苦錢。
第三警分局呼籲，詐騙話術雖不斷翻新，常見的詐騙手段仍是歷久不衰，若遇上要求操作ATM或臨櫃、網路銀行匯款的不明來電，引誘您匯款轉帳到不明的私人帳戶，請務必提高警覺。也請民眾把握「calm（冷靜）、check（查證）、call（求助）3C原則」，遇有疑問即撥打110報案電話或165防詐騙專線諮詢，謹慎求證，切勿輕信詐騙集團話術，讓辛苦攢下的錢付諸流水。
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