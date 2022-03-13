快訊

Live／HBL女子季軍戰 陽明vs.永仁拚球季最後榮耀

台南女中1學生家人確診 全校大清消班級停課2天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／婦喝斥阻詐行員「別吵」見警才驚覺中歹徒詭計

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬邰姓婦人接獲歹徒假購物的詐騙電話，依歹徒指示到銀行要匯款1萬多元，經行員發現後勸阻，邰婦卻喝斥「不要吵」，警方據報到場加入勸說，邰婦這才驚覺中招，還說「明明報導都看過，怎麼自己遇到就不一樣」。

台中市第三警分局勤工所巡佐黃智偉、警員劉學政9日17時巡邏時，接獲轄內銀行通報疑有民眾遭詐，行員表示，稍早正在進行結帳作業時，發現鐵門外頭的提款機有一對夫妻邊講電話邊操作提款機，懷疑夫妻遇上詐騙，正在接受指示轉帳，趕緊前去關心。

行員表示，七旬邰姓婦人與對方通話時神色緊張，她前往關心，邰婦還說「你別吵、你別吵」，要她不要打擾操作，但她不死心，在勸說之下，徵得邰婦同意，接過電話協助瞭解，沒幾句就發現對方果真就是照本宣科的詐騙集團，但邰婦仍深信不疑，堅持要匯款，她只好聯繫員警到場加入勸說。

經員警進一步瞭解，得知邰姓婦人去年7月前曾利用網路購買1000多元的商品，當天接到來電稱先前付款時條碼錯誤，若未解除設定恐有後續賠償問題，她當下誤信話術緊張不已，聽從自稱某銀行專員的指示直奔提款機進行解除設定的操作。

經警方耐心說明，此即為常見的網購詐騙老哏，並找出過去曾經受理過的諸多案例、新聞佐證，邰婦才如夢初醒，懊惱的表示，「明明常看到新聞報導，怎麼發生在自己身上卻亂了手腳」，感謝警方及行員即時勸阻，保住1萬多元的辛苦錢。

第三警分局呼籲，詐騙話術雖不斷翻新，常見的詐騙手段仍是歷久不衰，若遇上要求操作ATM或臨櫃、網路銀行匯款的不明來電，引誘您匯款轉帳到不明的私人帳戶，請務必提高警覺。也請民眾把握「calm（冷靜）、check（查證）、call（求助）3C原則」，遇有疑問即撥打110報案電話或165防詐騙專線諮詢，謹慎求證，切勿輕信詐騙集團話術，讓辛苦攢下的錢付諸流水。

台中市七旬邰姓婦人9日中了歹徒網購詐騙哏，要匯款1萬餘元，警方與行員聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市七旬邰姓婦人9日中了歹徒網購詐騙哏，要匯款1萬餘元，警方與行員聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市七旬邰姓婦人9日中了歹徒網購詐騙哏，要匯款1萬餘元，警方與行員聯手阻詐。圖／第三警分局提供
台中市七旬邰姓婦人9日中了歹徒網購詐騙哏，要匯款1萬餘元，警方與行員聯手阻詐。圖／第三警分局提供

延伸閱讀

台中行車糾紛亮槍、球棒 歹徒被逮辯：以為對方拿武器

影／警抓通緝犯連開8槍 擊中1歹徒腹部、1婦人遭流彈波及

中警埋伏汽車旅館抓槍砲通緝犯 4嫌犯拒捕1人中槍

中警抓槍砲犯拒捕 警開槍一歹徒一民眾受傷送醫

相關新聞

嘉義70年玉山旅社背包客最愛 付之一炬「不知何去何從」

嘉義市阿里山小火車北門車站對面的玉山旅社昨天大火，延燒波及7戶，皆為木造老屋，都付之一炬，讓承租經營13年的余國信相當痛...

債主違停遭攔、他憂六條通曝光 襲警跑50公尺跪地投降

高雄巿鹽埕警分局五福四路派出所日前在駁二特區發現一輛黑色賓士車違規停放人行道，上前盤查陳姓車主證件，陳男的莊姓友人（25...

影／婦喝斥阻詐行員「別吵」見警才驚覺中歹徒詭計

台中市七旬邰姓婦人接獲歹徒假購物的詐騙電話，依歹徒指示到銀行要匯款1萬多元，經行員發現後勸阻，邰婦卻喝斥「不要吵」，警方...

高雄愛河漂女浮屍 穿豹紋上衣、粉紅口罩嚇壞晨運民眾

高雄一名陳姓老翁今上午7時許，在鼓山區河西一路愛河畔運動時，發現愛河邊有一浮屍，陳男嚇壞趕緊報警，警消到場後完成打撈，為...

東勢警和環保監理聯合稽查噪音改裝車 2小時取締10件

台21線常有大型重機行駛，台中市東勢警分局為避免危險駕車、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民等情事，昨天和台中市政府...

未如期卸貨櫃減重 擱淺台東富岡貨輪拖救失敗

貝里斯籍貨輪日前舵機故障，擱淺台東富岡漁港岸際，船東之後連2天趁漲潮派船拖救，都因船體太重、拖拉失敗，交通部航港局要求船...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。