快訊

Live／HBL女子季軍戰 陽明vs.永仁拚球季最後榮耀

台南女中1學生家人確診 全校大清消班級停課2天

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄愛河漂女浮屍 穿豹紋上衣、粉紅口罩嚇壞晨運民眾

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄一名陳姓老翁今上午7時許，在鼓山區河西一路愛河畔運動時，發現愛河邊有一浮屍，陳男嚇壞趕緊報警，警消到場後完成打撈，為一名年約60歲的女子，但身上、現場均無任何物品，也無明顯外傷，身分待查證中。

據了解，女子被打撈上岸時，已明顯失去生命徵象，身穿豹紋長袖上衣、黑色長褲，戴粉紅色髮圈、紅色口罩，至於落水時間，意外或是輕生，警方將報請檢察官相驗釐清，並根據特徵查證其身分，聯繫家屬指認。

高雄愛河今被晨運民眾發現一具女浮屍。記者張議晨/攝影
高雄愛河今被晨運民眾發現一具女浮屍。記者張議晨/攝影
高雄愛河今被晨運民眾發現一具女浮屍。圖/讀者提供
高雄愛河今被晨運民眾發現一具女浮屍。圖/讀者提供

延伸閱讀

民眾黨「華山論壇」高雄起跑 柯文哲火力全開批民進黨

朱立倫受訪談藍白合 柯文哲：這樣約見面太做作

俄烏戰爭波及鮭魚供貨 高雄推「這幾樣」保證供應無虞

彰化法拍整批551萬片口罩 得標者不得轉售

相關新聞

70年玉山旅社背包客最愛 付之一炬「不知何去何從」

嘉義市阿里山小火車北門車站對面的玉山旅社昨天大火，延燒波及7戶，皆為木造老屋，都付之一炬，讓承租經營13年的余國信相當痛...

影／婦喝斥阻詐行員「別吵」見警才驚覺中歹徒詭計

台中市七旬邰姓婦人接獲歹徒假購物的詐騙電話，依歹徒指示到銀行要匯款1萬多元，經行員發現後勸阻，邰婦卻喝斥「不要吵」，警方...

高雄愛河漂女浮屍 穿豹紋上衣、粉紅口罩嚇壞晨運民眾

高雄一名陳姓老翁今上午7時許，在鼓山區河西一路愛河畔運動時，發現愛河邊有一浮屍，陳男嚇壞趕緊報警，警消到場後完成打撈，為...

東勢警和環保監理聯合稽查噪音改裝車 2小時取締10件

台21線常有大型重機行駛，台中市東勢警分局為避免危險駕車、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民等情事，昨天和台中市政府...

未如期卸貨櫃減重 擱淺台東富岡貨輪拖救失敗

貝里斯籍貨輪日前舵機故障，擱淺台東富岡漁港岸際，船東之後連2天趁漲潮派船拖救，都因船體太重、拖拉失敗，交通部航港局要求船...

禾馨案大逆轉 專業孕婦鑽洞詐保

知名禾馨醫療集團被控協助孕婦以「非自願」剖腹產詐取商業保險理賠金，台北地檢署今年初搜索約談禾馨營運長林思宏等人到案，檢警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。