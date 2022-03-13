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高雄愛河漂女浮屍 穿豹紋上衣、粉紅口罩嚇壞晨運民眾
高雄一名陳姓老翁今上午7時許，在鼓山區河西一路愛河畔運動時，發現愛河邊有一浮屍，陳男嚇壞趕緊報警，警消到場後完成打撈，為一名年約60歲的女子，但身上、現場均無任何物品，也無明顯外傷，身分待查證中。
據了解，女子被打撈上岸時，已明顯失去生命徵象，身穿豹紋長袖上衣、黑色長褲，戴粉紅色髮圈、紅色口罩，至於落水時間，意外或是輕生，警方將報請檢察官相驗釐清，並根據特徵查證其身分，聯繫家屬指認。
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