東勢警和環保監理聯合稽查噪音改裝車 2小時取締10件

台21線常有大型重機行駛，台中市東勢警分局為避免危險駕車、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民等情事，昨天和台中市政府環保局、台中區監理所等業管權責單位，在台21線執行「環警監聯合稽查」專案勤務，2小時內共攔檢17輛大型重機車，取締噪音車輛8件、2件改裝車，由環境保護局依噪音管制法第26條現地立即舉發，共罰鍰2萬2200元。

「大三元」指中部中興嶺、白毛山與赤崁頂這3座山，沿途路線風景美麗，是近來自行車及大型重機車騎乘熱門地點，東勢分局持續結合環保與監理單位稽查噪音改裝車，3月份也針對疑似噪音車輛，通報並上傳環境保護署噪音檢舉網件數共97件，東勢分局表示，針對噪音車輛擾民行為將持續強力執法，歸還山城居民寧靜好環境。