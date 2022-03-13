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東勢警和環保監理聯合稽查噪音改裝車 2小時取締10件

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

台21線常有大型重機行駛，台中市東勢警分局為避免危險駕車、防制交通事故發生及違規改裝車輛噪音擾民等情事，昨天和台中市政府環保局、台中區監理所等業管權責單位，在台21線執行「環警監聯合稽查」專案勤務，2小時內共攔檢17輛大型重機車，取締噪音車輛8件、2件改裝車，由環境保護局依噪音管制法第26條現地立即舉發，共罰鍰2萬2200元。

「大三元」指中部中興嶺、白毛山與赤崁頂這3座山，沿途路線風景美麗，是近來自行車及大型重機車騎乘熱門地點，東勢分局持續結合環保與監理單位稽查噪音改裝車，3月份也針對疑似噪音車輛，通報並上傳環境保護署噪音檢舉網件數共97件，東勢分局表示，針對噪音車輛擾民行為將持續強力執法，歸還山城居民寧靜好環境。

東勢分局長陳松寅提醒用路人，轄境東勢區、新社區等地多屬山區，山區道路因受限於地形等因素，部分路段路幅小、彎道多，旅客前來山區遊玩賞景，應減速慢行誤搶快，有助行車安全。

台中東勢警方昨天結合環保與監理單位，稽查噪音改裝車，違規者當場開罰。圖／警方提供
台中東勢警方昨天結合環保與監理單位，稽查噪音改裝車，違規者當場開罰。圖／警方提供
台中東勢警方昨天結合環保與監理單位，稽查噪音改裝車，違規者當場開罰。圖／警方提供
台中東勢警方昨天結合環保與監理單位，稽查噪音改裝車，違規者當場開罰。圖／警方提供
台中東勢警方昨天結合環保與監理單位，稽查噪音改裝車，違規者當場開罰。圖／警方提供
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