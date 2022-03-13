嘉市玉山旅社凌晨惡火燒7戶 夜宿情侶聽警報幸逃出

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導

嘉義市北門車站對面的共和路上一排近百年木造屋，昨天近凌晨，疑似知名的玉山旅社2樓起火，火勢猛烈延燒旁邊，共7戶全面陷火海，玉山旅社屋頂坍塌，讓消防人員原本欲從2樓往旁邊射水也受阻，不過仍以大量水線從1樓灌救，約1小時控制火勢，沒有人員受困、受傷。

1對徐姓情侶昨晚從台北到嘉義玩，夜宿在玉山旅社，幸好失火起初就及時逃出，徐姓男子說，當時在1樓聊天，沒注意到有火煙，是聽到警報器大作，趕緊逃出，「真的很驚險」；玉山旅社對面的住戶說，當時看到旅社2樓竄出火勢，趕緊報案。

嘉市消防局指出，昨晚近凌晨接獲玉山旅社附近起火，到場的時候，包括旅社在內已經全面燃燒，幸好玉山旅社負責人提前通知隔壁住戶，都提前疏散完畢；消防人員從4面射水阻擋，但因一整排都是2層樓的木造房屋，讓火勢相當猛烈。

嘉義市消防局昨深夜11點57分獲報火警，派遣後湖分隊等率7個分隊搶救，但同時間7戶竄出大火，位於角間玉山旅社火勢稍撲滅，一旁仍燒得猛烈，消防員爬梯子欲從玉山旅社二樓布水線，往一旁射水，但屋頂坍塌，無法前行，只能遠遠射水，多數消防員從1樓正面射水，並切割破門，約12點54分火勢控制，也爬梯站上1樓外遮陽篷上，往裡面射水，1點15分撲滅。

據嘉市消防局了解，燃燒包括共和路398號、400號、402號、406號、408號、410號，總計7戶，都是接近100年房屋，雖整排的屋頂幾乎坍塌，但屋子未倒塌。

不過有受火災商家質疑，有1支消防栓就位於玉山旅社門口，消防人員卻未取水，嘉市消防局長蘇耀星說，已有在該支消防栓的前後消防栓部署水線，若每支都用，會產生水錘作用，反而取不到水、水壓不足。

嘉市議員凌子楚、李奕德趕抵現場關心，凌子楚說，玉山旅社外去年底才爭取建置監視器，若沒燒壞，會請警消調閱釐清，火災前是否有可疑人士進出；市府社會處長林家緯也抵現場，了解需要安置的人、協助安排。

嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影
嘉市北門車站前方共和路一排的木造屋，全面燃燒7戶。記者林伯驊／攝影

玉山 嘉義 消防員

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