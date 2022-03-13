聽新聞
test
0:00 / 0:00

警攔查失竊小貨車 嫌犯擦撞警車 警開2槍仍兔脫

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

台南市新營警方昨天傍晚在新營街頭發現1小時前失竊的貨車，攔查時駕駛見事跡敗露，加速逆向駛離，過程中還擦撞警車險撞上警員，警情急朝自小貨車左前輪擊發2槍，竊嫌趁隙兔脫，警已掌握對象，持續追緝中。

據知，這名竊嫌是綽號「阿邦」的45歲男子，是台南後壁人，警方掌握其昨天下午3點多先後在鹽水橋南老街等地竊取單車、白色小貨車等，經被害人下午近4點報案，4點53分新營警分局民治派出所賴姓、呂姓警員開車巡邏經過新營區長榮路與隋唐街口，發現稍早通報失竊的該小貨車。

賴、呂兩人趁竊嫌停等紅燈時下車攔查，開著小貨車的「阿邦」見事跡敗露，隨即加速欲繞行前方停等紅燈車輛逆向駛離，過程中一度危及站立車門旁的員警還擦撞警車，警員情急朝自小貨車左前輪擊發2槍，「阿邦」棄車趁隙逃逸。警方追查，其涉及轄區多起竊案，正全力追緝中。

白色小貨車（左二）遭竊1小時出現在台南新營街頭。圖 ／警方提供
白色小貨車（左二）遭竊1小時出現在台南新營街頭。圖 ／警方提供
警車左前保險桿遭竊嫌擦撞痕跡。圖 ／警方提供
警車左前保險桿遭竊嫌擦撞痕跡。圖 ／警方提供

台南 單車 長榮

延伸閱讀

台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨 警監今查獲15車違規

台南確診情侶30多歲男足跡多集中新營、佳里 匡列504人

北海岸防飆車!警攔119輛汽機車 非法改裝16車、無照7人

影／安全帶是保命符！行車切記要繫上 國道警3月大執法

相關新聞

雪山滑雪紛傳意外 該不該禁熱議

雪山圈谷今年積雪深達90公分，創近5年來之最，賞雪登山客暴增，甚至有多人因為滑雪受傷，登山界議論紛紛，有山友認為台灣高山...

北捷電扶梯突向後降 30人往下摔

捷運板南線新埔站的電扶梯前晚突然下墜，30人瞬間往下掉摔成一團，多人擦撞傷，所幸沒被捲夾縫；台北捷運公司表示，經查發現是...

警攔查失竊小貨車 嫌犯擦撞警車 警開2槍仍兔脫

台南市新營警方昨天傍晚在新營街頭發現1小時前失竊的貨車，攔查時駕駛見事跡敗露，加速逆向駛離，過程中還擦撞警車險撞上警員，...

嘉市玉山旅社大火 延燒五戶消防員搶救中

嘉義市今天約凌晨12點獲報北門車站附近的平房失火，嘉市消防局派出後湖分隊等至少四個分隊搶救，到場發現知名的玉山旅社全面燃...

下山失控自撞滑摔 騎士OHCA送醫搶救

21歲張姓男子，今天晚上騎車經過新北市新莊區壽山路往新莊方向，不慎失控自撞，張男連人帶車滑摔，當場沒有生命徵象，緊急送醫...

國1南下46公里驚傳火燒車 貨車頭陷火海燒熔變形

國道1號南下46公里桃園路段今晚8點多發生火燒車事故，1輛大貨車行進中不明原因突然起火，車頭一度陷入火海，所幸駕駛第一時...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。