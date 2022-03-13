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警攔查失竊小貨車 嫌犯擦撞警車 警開2槍仍兔脫
台南市新營警方昨天傍晚在新營街頭發現1小時前失竊的貨車，攔查時駕駛見事跡敗露，加速逆向駛離，過程中還擦撞警車險撞上警員，警情急朝自小貨車左前輪擊發2槍，竊嫌趁隙兔脫，警已掌握對象，持續追緝中。
據知，這名竊嫌是綽號「阿邦」的45歲男子，是台南後壁人，警方掌握其昨天下午3點多先後在鹽水橋南老街等地竊取單車、白色小貨車等，經被害人下午近4點報案，4點53分新營警分局民治派出所賴姓、呂姓警員開車巡邏經過新營區長榮路與隋唐街口，發現稍早通報失竊的該小貨車。
賴、呂兩人趁竊嫌停等紅燈時下車攔查，開著小貨車的「阿邦」見事跡敗露，隨即加速欲繞行前方停等紅燈車輛逆向駛離，過程中一度危及站立車門旁的員警還擦撞警車，警員情急朝自小貨車左前輪擊發2槍，「阿邦」棄車趁隙逃逸。警方追查，其涉及轄區多起竊案，正全力追緝中。
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