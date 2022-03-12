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影／越籍移工酒後口角棒毆濺血 警社維送辦

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

越南移工黃男，日前與同鄉武男喝酒，期間因係互起爭執，雙方另處談判，武男隨手拿起木棒，朝著黃男一頓揮打，造成黃男手臂、背部多處撕裂傷。黃男負傷緩步走回公司，門口保全見狀報警，送醫後沒有生命危險，事後雙方互不提告，警詢後仍依社維法函送兩人。

經查證，越南籍黃姓男子（33歲）與越南籍武姓男子（29歲），兩人是同鄉舊識，來台又在同家公司工作。日前下午3時許，黃男與武男相約喝酒，兩人喝著喝著突然因係互起口角，雙方約在新北市林口區文化二路公司對面草地談判。

只見兩人到場，再因稍早衝突而相互叫囂。過程中，武男爆氣隨地拿起一支木棒，直往黃男身上揮打，黃男揮衣阻擋未果，手臂、背部多處撕裂傷鮮血染紅外套，武男見黃受傷流血，隨即離去。

黃男濺血褪棄外套，負傷緩步往公司方向走去，約莫10分鐘，黃男走進公司大門，保全見狀趕緊報警。轄區警獲報派員趕抵，協助將黃男送醫急救。事後，警方找來雙方說明，黃男才說酒後口角相約談判，才被武男持棒毆傷。由於雙方互不提告，警詢後，仍依社會秩序維護法函送法辦。

黃男外套沾血，丟置草地。記者曾伯愷／翻攝
黃男外套沾血，丟置草地。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工黃男，負傷走回公司。記者曾伯愷／翻攝
越南籍移工黃男，負傷走回公司。記者曾伯愷／翻攝

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