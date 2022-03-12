美福倉儲外牆悶燒2天刺鼻味難聞 居民崩潰：還要燒多久

桃園蘆竹美福倉儲10日晚間起火，火勢雖已控制但外牆鋼板、泡棉夾層結構撲滅有難度，外牆面仍持續悶燒至今，蘆竹南崁、桃園區民眾至今仍聞到陣陣刺鼻臭味，崩潰上網PO文問「到底還要燒多久？」市議員張桂綿也在臉書說，已從南部調大型機具拆外牆，救火可能還會持續2天。

蘆竹區市議員張桂綿指出，消防局這兩天都有搶救滅火，由於起火點在內部的泡棉天花板，救火只能在外面無法進入，目前已經緊急從高雄調來夾鋼板機台到桃園，必須先把外面的板面夾開，才有辦法確認內部狀況滅火。

張桂綿也說，救火可能預估還需要2天左右，由於火勢造成的空汙、難聞氣味等，請民眾把門窗緊閉，出門戴好口罩。

桃園市消防局表示，美福倉儲火警3月10日晚上10點43分獲報，當晚11點14分控制，隔天11日下午3點撲滅，但外牆仍有部分殘火處理中。