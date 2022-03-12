偷開爸爸車下場超慘 少年躲警車「洗溝」狼狽喊救命

新北市戴姓男子今晨發現未成年兒子偷開他車，一氣之下報警表示遭竊，桃園警方發現一路追車近20公里，結果在台7乙線8.2公里戴姓少年失控「洗溝」連同車上5名少年動彈不得，警方依竊盜等罪嫌將他送辦。

據了解，戴男發現車子被兒子偷開就向新北警方報案，桃園分局青溪派出所員警今下午1點多發現一路追查，但少年不肯下車還踩油門狂飆，一路從桃園區開到大溪區、復興區交界。

途中少年突然迴轉打算甩開員警，還有衝撞警車、員警動作，但車輛打滑自撞山壁，車輪陷入山溝動彈不得，車內5名少年嚇到不斷大喊「救命！」所幸員警救援下全數脫困沒有大礙。