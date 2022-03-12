男子外出買午餐 驚聞家旁計程車飄出陣陣惡臭味

新北市張姓男子昨外出買中餐，驚聞住家旁一輛計程車內飄出陣陣惡臭味，靠近察看驚見駕駛座上一名男子已明顯死亡且全身發黑腐爛，嚇得立即報警。警方依車籍資料查出死者身分為程姓男子，家屬一周前才向警方報案失蹤協尋，沒想到事隔一周就被人發現陳屍計程車內。

新北市張姓男子昨天中午與家人一同外出買午餐，回到汐止區鮕鮘坑街住家附近時，突然聞到一股像是屍臭味的腐爛惡臭味，疑似從停在住家旁的計程車內飄出，忍著味道靠近察看，驚見駕駛座上一名男子已明顯死亡且全身發黑腐爛，嚇得立即報警。

警方獲報立即封鎖現場進行採證，確認該車是由車內反鎖，並無任何外力破壞或侵入痕跡，且後車廂內還有已燒燼的炭盆，但車內未發現遺書，依車籍資料查出死者身分為設籍汐止區的57歲程姓男子。

據了解，開計程車為業的程男，四處跑車，曾常常數日未回家，家人也早已習慣，程妻因日前都無法連繫，上周六向警方報案失蹤協尋，沒想到事隔一周再接獲警方通知，卻已是天人永隔。

警方今天報請基隆檢署檢察官會同法醫相驗，死因為一氧化碳中毒，由於家屬並無異議，已發還交由家屬領回處理善後事宜。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )