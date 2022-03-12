酒駕追撞前車遭駕駛持球棒毆打 2車3人全送辦

高雄林姓兄弟11日上午開車行經花蓮瑞穗鄉停等紅燈時，遭後方余男駕駛的預拌混凝土車追撞，兄弟倆竟持球棒砸車打人，警方到場發現余男酒駕，連同砸車傷人的林姓兄弟移送偵辦。

鳳林警分局瑞穗分駐所長陳添丁今天接受媒體聯訪指出，11日上午近9時許接獲通報，瑞穗鄉台9線與中正北路北上車道發生拌混凝土車追撞自小客車交通事故，雙方發生口角糾紛。

陳添丁指出，遭追撞的林姓兄弟接連持球棒毆打42歲余姓駕駛，並朝車窗、後照鏡猛砸，警方獲報後現場制止及逮捕動手的林姓兄弟。

陳添丁說，酒測余男有酒精反應，酒測值0.23mg/l，依公共危險罪嫌送辦；而動手砸車傷人的林姓兄弟則依傷害罪、毀損罪移送花蓮地檢署偵辦。

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