板警加強取締酒駕 分局長到快炒店勸勿酒後開車

新北市板橋警分局昨晚間配合警政署規畫全國性同步酒測勤務，針對轄內易發生酒後駕車路段及提供飲酒場所加強臨檢，分局長許芳毅也親自帶隊到快炒店及KTV等易飲酒處所、店家宣導，呼籲民眾遵照「酒前、酒後、宿醉不開車」原則，避免酒後駕車，維護交通安全。

今年1月底酒駕修法已經通過修正道路交通管理處罰條例，加重酒駕罰則，包括同車乘客「連坐罰」、強制配備酒精鎖、累犯公布姓名、照片和違法事實等新制，並預定於3月31日起正式實施。

避免民眾有貪杯僥倖心態，板橋警分局長許芳毅昨晚親自率隊至轄內易飲酒處所、店家、快炒店及KTV等場所，與板橋所、後埔所、大觀所員警一同前往，加強宣導「勿酒後駕車」及「酒後找代駕」，避免酒後駕車。

板橋警方昨晚執行全國性同步酒測勤務，也查獲酒測值超標的劉姓計程車司機，劉男辯稱，剛與朋友吃燒酒雞。板橋警方指出，今年1月1日至3月10日止，共計取締86件酒後駕車，加上昨晚計程車司機涉嫌酒駕，總計87件，其中包括違反公共危險罪65件。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康