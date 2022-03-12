假冒公務機關詐騙財損高 60歲以上易受害

刑事局今天指出，統計1月至3月初，假冒公務機關詐騙總財損金額，共新台幣9800餘萬元，有150人受害，其中60歲以上占5成多，顯見年長者容易遇類似詐騙手法。

刑事局分析假冒公務機關詐騙手法，歹徒會透過市內電話連繫被害人，並假冒公務員身分，供稱被冒用身分辦理開戶、請領健保補助、申辦門號、協助警察機關做筆錄、涉及洗錢案等為由詐騙。

刑事局指出，詐騙集團使用話術，包含偵查不公開不要告知親友、當面交付或透過通訊軟體發放法院偽造公文、要求被害人配合監管帳戶等。

刑事局發布新聞資料表示，統計今年1月至3月5日止，假冒公務機關詐騙手法總財損為9800萬餘元，被害人共150人，其中60歲以上佔比超過5成，顯見年長者及退休人員容易遇類似詐騙手法，呼籲常向年長者宣導反詐騙資訊。

警方說，70歲吳姓退休人員日前在住家接獲自稱郵局人員電話，對方告知有人持被害人健保卡開戶，詢問是否遭盜用，事後電話轉給假警察、檢察官，謊稱被害人涉及洗錢且未出庭，要監管帳戶。

詐騙集團告知被害人因偵查不公開，所以不得告知其他人，被害人一時未查證，從帳戶提領多次現金並交付給車手，事後察覺有異，報警處理，損失百萬餘元。

刑事局表示，民眾接到類似語音詐騙電話，務必保持冷靜，不要慌張，應立即掛斷電話，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。