快訊

Live／HBL四強激戰 陽明第三節逆轉56：55領先淡商

中一中師生衝突…師諷「拍影片你開心嗎」 學生：感覺不舒服

假冒公務機關詐騙財損高 60歲以上易受害

中央社 / 台北12日電

刑事局今天指出，統計1月至3月初，假冒公務機關詐騙總財損金額，共新台幣9800餘萬元，有150人受害，其中60歲以上占5成多，顯見年長者容易遇類似詐騙手法。

刑事局分析假冒公務機關詐騙手法，歹徒會透過市內電話連繫被害人，並假冒公務員身分，供稱被冒用身分辦理開戶、請領健保補助、申辦門號、協助警察機關做筆錄、涉及洗錢案等為由詐騙。

刑事局指出，詐騙集團使用話術，包含偵查不公開不要告知親友、當面交付或透過通訊軟體發放法院偽造公文、要求被害人配合監管帳戶等。

刑事局發布新聞資料表示，統計今年1月至3月5日止，假冒公務機關詐騙手法總財損為9800萬餘元，被害人共150人，其中60歲以上佔比超過5成，顯見年長者及退休人員容易遇類似詐騙手法，呼籲常向年長者宣導反詐騙資訊。

警方說，70歲吳姓退休人員日前在住家接獲自稱郵局人員電話，對方告知有人持被害人健保卡開戶，詢問是否遭盜用，事後電話轉給假警察、檢察官，謊稱被害人涉及洗錢且未出庭，要監管帳戶。

詐騙集團告知被害人因偵查不公開，所以不得告知其他人，被害人一時未查證，從帳戶提領多次現金並交付給車手，事後察覺有異，報警處理，損失百萬餘元。

刑事局表示，民眾接到類似語音詐騙電話，務必保持冷靜，不要慌張，應立即掛斷電話，並撥打165反詐騙諮詢專線查證。

詐騙集團 健保卡 警察

延伸閱讀

詐騙集團假冒檢警 金門老翁險被詐好在警方即時攔阻

學大陸口音假冒公安騙錢 見警上門趕拔記憶卡關機滅證

18歲兒子帳戶供詐騙集團用 老媽得賠受害人120萬

影／逼被害人拿鐵鎚自砸手指 嘉義「海龍」暴力團被逮

相關新聞

捷運新埔站手扶梯突停下30人往下摔 北捷：煞車異常

捷運板南線新埔站手扶梯昨天突發狀況，有民眾指出，原本昨晚運動完，搭捷運回到板橋新埔，結果搭手扶梯過程中，手扶梯瞬間失速，...

板警加強取締酒駕 分局長到快炒店勸勿酒後開車

新北市板橋警分局昨晚間配合警政署規畫全國性同步酒測勤務，針對轄內易發生酒後駕車路段及提供飲酒場所加強臨檢，分局長許芳毅也...

傘兵變消防救護員 考取高級救護員證照提升救護量

桃園消防第二大隊富岡分隊員張金煜原為特戰傘兵，卻因莫拉克颱風時進駐救災，看到救護人員努力模樣，讓他決定轉行考消防人員，2...

荒唐男喝酒花光錢竟想走百公里回家 中途腳軟倒路旁

南投縣仁愛鄉童姓男子涉嫌家暴，日前遭警方移送南投地檢署，結束偵訊後他離開地檢署，買酒花光錢，沒錢搭車，他竟想走回家，南投...

台南關廟南雄路3樓民宅起火 1、2樓燒毁

台南市關廟區南雄路一段495巷3樓民宅下午1點37分冒出濃煙，消防員到場發現1、2樓都已經竄出火焰；台南市消防局派遣歸仁...

國三關西段凌晨6車連撞5人傷 昏迷女搶救後恢復意識

25歲余姓現役軍人12日凌晨1時許，駕駛黑色自小客車載著親友行經國道三號關西段北上78.2公里處時，疑似恍神先向右撞擊爬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。