傘兵變消防救護員 考取高級救護員證照提升救護量

桃園消防第二大隊富岡分隊員張金煜原為特戰傘兵，卻因莫拉克颱風時進駐救災，看到救護人員努力模樣，讓他決定轉行考消防人員，2020年考取高級救護技術員，共執行48件OHCA救護，成功使19名傷患在到院前恢復呼吸心跳，更有3名成功走出醫院，他將繼續保持熱忱，持續坐下去。

出身陸軍官校現為36歲的張金煜，畢業後順利進到傘兵特戰部隊，軍旅生涯6年時，恰逢莫拉克颱風強勢襲台，位於高雄山區的小林村慘遭滅村，身為第一批搭直升機進駐救災的他，看著救護人員分秒必爭，陪著居民與死神拔河的樣子，心中泛起強大慾望，埋下轉職契機。

28歲那年，張金煜毅然決然申請退伍，考取2014年消防特考班後，2016年分發下單位進入富岡分隊，總算盼到首次執行救護勤務。他笑說，當時傷患因外力撞擊失去呼吸心跳呈現OHCA，嚇得他手忙腳亂，幸虧學長在旁協助，才順利度過難關，並在次次磨練中逐漸成長，至2年前取得高級救護員資格後，擔任救護教官指導其他隊員救護相關知識。

「能在第一線搶救生命，實在太幸福。」張金煜說，先前楊梅富岡有位6旬中醫師，父親節當日不幸心肌梗塞發作，千鈞一髮之際，他和同仁發揮團隊精神，及時給予電擊、打藥及插管等處置，老翁最後也順利出院返家，向分隊淚謝救命之恩。