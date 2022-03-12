捷運新埔站手扶梯突停下30人往下摔 北捷：煞車異常

捷運板南線新埔站手扶梯昨天突發狀況，有民眾指出，原本昨晚運動完，搭捷運回到板橋新埔，結果搭手扶梯過程中，手扶梯瞬間失速，導致連同他約20多人一同往下掉，自己雖然穿著長褲，但還是被夾傷。台北捷運公司表示，經調查後發現是煞車迴路異常，未立即煞車。已要求廠商將故障齒輪箱送廠拆解檢查，並針對同型電扶梯煞車迴路設備立即執行專案檢查。

「根本是電扶梯驚魂記！」該位民眾描述，昨天晚上運動完回新埔，並搭電扶梯往出口離開，上到三分之二左右的位子時，電扶梯瞬間失速向後下，二三十人在電扶梯最下端摔成一團，當時自己在人群中，極力抓著側邊扶手，避免腳被捲進電扶梯的夾縫，真是好驚嚇。走回家的路上感覺到後腿隱隱作痛，回到家檢查發現，即便隔著運動長褲還是受傷了。

北捷表示，有關捷運新埔站電扶梯異常導致旅客跌傷，對於受影響旅客深感抱歉。針對受傷旅客，將持續關心慰問。事件發生後，公司維修人員及主管立即督導廠商漏夜維修，要求廠商應找出異常真因，並進行全面的改善，確保安全無慮。

北捷說，昨日晚上10時26分新埔站月台往大廳電扶梯異常，上行電扶梯無預警下滑且隨即停機，當時約30名旅客搭乘，造成其中1名旅客腳踝扭傷，救護車協助送醫外，3名旅客輕微擦傷隨後自行離站，其餘受影響旅客起身後即離站。