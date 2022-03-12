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國三關西段凌晨6車連撞5人傷 昏迷女搶救後恢復意識

聯合報 / 記者巫靜婷／新竹即時報導

25歲余姓現役軍人12日凌晨1時許，駕駛黑色自小客車載著親友行經國道三號關西段北上78.2公里處時，疑似恍神先向右撞擊爬坡的聯結車後，失控撞擊內側護欄，打橫占據內、中線車道，造成後方4輛車反應不及接連追撞，造成5人輕、重傷，其中余男車上的郭姓親友一度昏迷不醒，所幸搶救後已恢復意識，詳細肇事原因仍待警方釐清。

余男昨晚駕駛黑色自小客車載17歲郭姓親友，欲從高雄北上新北住處，車輛於今日凌晨1時許行經國道三號關西路段時，余男疑似恍神，車輛先向右偏移撞上爬坡道的聯結車後，失控撞向內側護欄，最後打橫停在內、中線車道。

事故發生後，余男車輛因嚴重變形、零件噴散占據全線車道，由於該路段昏暗，後方張姓男子駕駛的車輛反應不及追撞上去，導致他及2名乘客也分別受到輕、重傷，而後還有1輛轎車及1輛黑色廂型車再度追撞，所幸2車僅有車損，未造成更大傷亡。

不過余男車輛因接連撞擊力道猛烈，導致車上郭姓女親友顱內出血昏迷不醒，幸好第一時間正好有1名護理師路過協助急救直到救護人員到場接手，郭女送醫後搶救現已恢復意識，住院觀察中。

警方調查，肇事余男沒有酒精反應，肇事原因及責任還有待調查釐清。

國道三號關西段北上78.2公里處，今凌晨1時許發生6車追撞事故，釀5人輕重傷。圖／民眾提供
國道三號關西段北上78.2公里處，今凌晨1時許發生6車追撞事故，釀5人輕重傷。圖／民眾提供
國道三號關西段北上78.2公里處，今凌晨1時許發生6車追撞事故，釀5人輕重傷，追撞的白色車輛車頭全毀。圖／民眾提供
國道三號關西段北上78.2公里處，今凌晨1時許發生6車追撞事故，釀5人輕重傷，追撞的白色車輛車頭全毀。圖／民眾提供
余男駕駛的黑色自小客車嚴重毀損停在國道三號關西路段內、中線車道。圖／民眾提供
余男駕駛的黑色自小客車嚴重毀損停在國道三號關西路段內、中線車道。圖／民眾提供

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