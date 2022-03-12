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貨車翻覆 小玉西瓜散落一地 占國十車道近2小時

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄58歲陳姓男子開著滿載小玉西瓜的貨車，載著71歲洪姓男子今天上午駛上國道十號，行經仁武段西向9.7公里處時，疑方向盤轉動角度過大，導致車體翻覆倒在道路中央，車上西瓜也散落路面；造成車道占用近2小時，還回堵長達數公里，所幸陳、洪兩人自行脫困，僅受輕傷，詳細事故原因仍待釐清。

事故發生於今天上午10時許，有民眾通報，國道十號仁武段西向9.7公里處，有貨車翻覆事故，國道警察獲報後，立即派遣救護車及高公局南區交控中心派遣事故處理小組，與田寮分隊巡邏車及委外租用緩撞車前往處理。

到場時，貨車側翻於中線車道，車上滿載的西瓜散落路面影響通行，占用中線及內側車道，該路段車流一度回堵長達4公里。貨車的陳姓男駕駛與洪姓乘客自行脫困，兩人僅受輕傷，送醫治療無生命危險；初步了解，疑似方向盤轉向角度過大導致失控翻覆，無飲酒情事，詳細事故原因，仍待釐清。

整起事故於10時發生，車道占用近2小時，經高公局工務段事故處理小組清理後，於12時10分排除恢復正常通車。

高雄58歲陳姓男子開著滿載西瓜的貨車，行經國道十號仁武段西向9.7公里處時，疑方向盤轉動角度過大，導致車體翻覆倒在道路中央。記者陳弘逸／翻攝
高雄58歲陳姓男子開著滿載西瓜的貨車，行經國道十號仁武段西向9.7公里處時，疑方向盤轉動角度過大，導致車體翻覆倒在道路中央。記者陳弘逸／翻攝
高雄58歲陳姓男子開著滿載西瓜的貨車，行經國道十號仁武段西向9.7公里處時，疑方向盤轉動角度過大，導致車體翻覆倒在道路中央。記者陳弘逸／翻攝
高雄58歲陳姓男子開著滿載西瓜的貨車，行經國道十號仁武段西向9.7公里處時，疑方向盤轉動角度過大，導致車體翻覆倒在道路中央。記者陳弘逸／翻攝
貨車滿載西瓜翻覆後，散落一地，造成車道占用將近兩小時。記者陳弘逸／翻攝
貨車滿載西瓜翻覆後，散落一地，造成車道占用將近兩小時。記者陳弘逸／翻攝

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