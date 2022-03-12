浪浪小黃受困台61線 警車陣中救援引導下匝道

桃園市大園警分局昨天獲報，一隻浪犬小黃狗受困在台61線高架道路，蜷縮在快車道旁縫隙，員警在大太陽下閃躲車輛，並耐心將牠引導下匝道，「看著牠走回大草皮後才安心！」

桃園市政府警察局大園分局觀音分駐所長鄒宜國今天向中央社記者表示，昨天下午接獲民眾報案，小黃狗誤闖台61線高架道路，在南下42.3公里處車陣中穿梭，立即出動員警前往救援。

鄒宜國指出，台61限速90公里，車都開得很快，當時小黃狗已被逼到最內線的快車道，蜷縮在車道與護欄間狹窄的縫隙，見到警員靠近救援，雖然已害怕發抖，但仍防備心很強地吠叫、作勢要撲咬。

員警將巡邏車停在小黃狗後方的安全距離，並開啟警示燈警戒，深怕一不小心小黃狗就衝進車陣，員警一邊關注來車狀況、一邊用前後包夾方式，將小黃狗從內線快車道驅趕至外線車道，再慢慢將牠「勸離」下匝道，直到看見他走進路邊草叢後才安心。

台61線時常有浪犬闖入，並非每隻浪犬都能像小黃狗一樣「命大」。鄒宜國提醒，民眾行車時若發現有小動物或其他物品在道路上，千萬不要急打方向燈或緊急剎車，以免車輛失控，可採「點煞」方式，讓後車知道前方有狀況，以避免發生事故。