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警方科技執法抓違停併排 台北轉運站週取締200件

中央社 / 台北12日電

台北市警察局今天表示，3月1日起以科技執法取締台北轉運站前違規、併排停車，至7日止，取締200件，違停占多數，車輛任意違停除會被開罰及阻礙交通外，也可能引發車禍事故。

台北市警察局大同分局發布新聞資料指出，台北轉運站位居主要幹道，也是轉乘交通樞紐，尖峰時段車流量增加，常有違規停車狀況，嚴重影響用路順暢與安全。

警方表示，為減少車輛違規亂象，在台北轉運站前設科技執法設備，自動偵測違規及併排停車，3月1日起啟用。

警方統計至7日止，透過科技執法設備取締台北轉運站前違規、併排停車狀況，共200件，以違規停車居多，取締件數首日30餘件，之後持續下降，每天約20件。

警方指出，科技執法設備是透過車牌辨識系統，自動判讀違規車輛資料，偵測區內有違停、併排車輛，系統會自動執行違規蒐證後匯入平台，再由員警從嚴審查、認證舉發。

依道路交通管理處罰條例第56條規定，違規停車處新台幣600元以上、1200元以下罰鍰，併排停車處2400元罰鍰。

警方表示，科技執法目的是要減少及防制交通事故、維護交通順暢，違規停車可能造成其他用路人有視覺死角或為閃避發生交通事故，呼籲不要任意違規停車，除會被開罰及阻礙交通，更可能釀車禍事故。

違停 警察

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