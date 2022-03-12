台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨 警監今查獲15車違規

台3線台南鹿田路段經常有改裝汽機車車出沒，呼嘯而過民宅噪音引發民怨，玉井警方今天會同麻豆監理站在台3線370公里處「警監聯合稽查」；到中午共攔查各式車輛87輛，開罰改裝車輛2件，無照駕駛1件、越級駕駛2件、擅自變更原規格設備5件、電系設備屬不可變更設備而變更行駛5件總計15件。

玉井分局交通組長邱士力表示，本次聯合稽查勤務針對改裝車輛告發或通知召回檢驗，展現執法力度與強度。依噪音管制規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人處1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，若有改裝車燈，裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。