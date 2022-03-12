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台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨 警監今查獲15車違規

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

台3線台南鹿田路段經常有改裝汽機車車出沒，呼嘯而過民宅噪音引發民怨，玉井警方今天會同麻豆監理站在台3線370公里處「警監聯合稽查」；到中午共攔查各式車輛87輛，開罰改裝車輛2件，無照駕駛1件、越級駕駛2件、擅自變更原規格設備5件、電系設備屬不可變更設備而變更行駛5件總計15件。

玉井分局交通組長邱士力表示，本次聯合稽查勤務針對改裝車輛告發或通知召回檢驗，展現執法力度與強度。依噪音管制規定，經測量後超過機動車輛噪音管制標準，可處車輛所有人或使用人處1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，若有改裝車燈，裝設高音喇叭、機車未裝傳動蓋、排氣管翹管、無隔熱防護裝置、拆除消音器、無照駕駛等違規行為，警察及監理單位將依道路交通管理處罰條例開罰。

玉井分局長林獻力說，轄區台3線玉井、楠西路段假日湧入大量出遊車隊，少數改裝排氣管車輛所引起環境噪音令人反感，不僅影響社會安寧秩序，更易造成危險；玉井分局每月洽請麻豆監理站合作執行防制車輛改裝聯合稽查工作，並請警察局交通警察大隊出動警用大型重機車配合攔查取締，請車主切勿任意改裝車輛排氣管，以免觸法。

台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
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台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝
台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨，警監今查獲15車違規。記者周宗禎／翻攝

噪音 警察 監理站

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