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科技執法抓台北轉運站違停 1周快200件 每天下午抓最多
台北市警方3月1日在台北轉運站前安裝「違規停車科技執法設備」，在取締區域內的前、後，共設置2顆鏡頭，用電腦比對違停的汽、機車。警方指出，取締效果很好，1周內就抓了近200件違停，時段集中在下午，呼籲駕駛人不要亂停車，以免間接發生車禍事故。
台北市警大同分局表示，在取締區域內違停超過3分鐘，電腦就會自動比對車牌，抓出違停的車輛，罰單直接寄給車主；汽車違停是遭罰900元，機車違停是遭罰600元。
大同分局說，台北轉運站是旅客集散地，位居主要幹道，尖峰時段車流量大增，為減少路上車輛違規亂象，所以3月開始在轉運站前設置科技執法設備，自動偵測違提。
大同分局表示，盼透過全天候科技化執法，確保行車秩序及交通安全與順暢。
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