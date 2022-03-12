酒駕要不得、噪音車擾人清夢 三峽警環硬起來聯合稽查

為杜絕轄內改裝車噪音擾民及民眾酒駕，昨天（11日）晚上，新北市三峽警分局會同新北市環保局，於鶯歌區文化路執行聯合稽查。短短2個小時，共取締告發5件違法改裝排氣管車輛，各依《噪音管制法》開處3000元罰鍰。

三峽警方表示，昨天（11日）晚上，針對深夜時段，轄內改裝車輛聚集、超跑競速或酒駕行為，三峽警方配合新北市環保局稽查人員，於鶯歌區文化路上執行路檢。

短短2小時，共攔下盤查45車45人，制單告發5件違規改裝排氣管噪音車輛。各依《噪音管制法》第8條第4項，噪音管制區內，於直轄市、縣（市）主管機關所公告之時間、地區或場所，不得從事下列行為致妨害他人生活環境安寧，開處3000元罰鍰。