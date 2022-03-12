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貨輪卡台東海岸邊逾5天 等不到平台船想回家還要等
貝里斯籍貨輪日前舵機故障，擱淺台東富岡漁港岸際，之後連2天利用漲潮時拖拉，因為船體太重、拖拉失敗，交通部航港局原請廠商從高雄調派大型平台船，今天將船上貨櫃卸下，明可拖拉出海，但平台船今未到場，貨輪離開台東時間還要再等。
交通部航港局表示，平台船今天未到場將貨輪上貨櫃吊掛下來，目前仍在和廠商、打撈公司開會，釐清原因及後續解決方案，貨輪何時能拖離、相關時程仍不確定。
貝里斯籍貨輪3月3日從中國煙台港出航前往印尼，行經台灣東部海域時，船隻舵機故障，加上遇到東北季風，本月8日飄到台東市富岡漁港岸際擱淺，日隔日2艘船到場施救，希望趁滿潮將擱淺輪船拖出海，但輪船太重、纜繩斷了，無法將貨輪拖出海。
航港局和廠商開會後，原請船東及打撈公司從高雄調派100米長平台船來，預計今日上午10點漲潮時，先缷載貨櫃、讓貨輪浮起來，明日中午漲潮時，即可將輪船拖離擱淺區，平台船今天未到，拖救時程只能順延。
貨輪目前仍擱淺在岸邊，未出現漏油，船公司在船身旁先布置攔油索，準備好相關除汙物資，船上16名船員無大礙、暫不會下船，前天也完成篩檢、都是陰性，海巡署也派員在場監控。
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