快訊

高官養「風水魚」隔天醒來整池暴斃 30多條錦鯉全蒸給貓咪吃

Live／HBL四強激戰 光復陳將双壓哨三分 半場39：27領先泰山

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨輪卡台東海岸邊逾5天 等不到平台船想回家還要等

聯合報 / 記者卜敏正／台東即時報導

貝里斯籍貨輪日前舵機故障，擱淺台東富岡漁港岸際，之後連2天利用漲潮時拖拉，因為船體太重、拖拉失敗，交通部航港局原請廠商從高雄調派大型平台船，今天將船上貨櫃卸下，明可拖拉出海，但平台船今未到場，貨輪離開台東時間還要再等。

交通部航港局表示，平台船今天未到場將貨輪上貨櫃吊掛下來，目前仍在和廠商、打撈公司開會，釐清原因及後續解決方案，貨輪何時能拖離、相關時程仍不確定。

貝里斯籍貨輪3月3日從中國煙台港出航前往印尼，行經台灣東部海域時，船隻舵機故障，加上遇到東北季風，本月8日飄到台東市富岡漁港岸際擱淺，日隔日2艘船到場施救，希望趁滿潮將擱淺輪船拖出海，但輪船太重、纜繩斷了，無法將貨輪拖出海。

航港局和廠商開會後，原請船東及打撈公司從高雄調派100米長平台船來，預計今日上午10點漲潮時，先缷載貨櫃、讓貨輪浮起來，明日中午漲潮時，即可將輪船拖離擱淺區，平台船今天未到，拖救時程只能順延。

貨輪目前仍擱淺在岸邊，未出現漏油，船公司在船身旁先布置攔油索，準備好相關除汙物資，船上16名船員無大礙、暫不會下船，前天也完成篩檢、都是陰性，海巡署也派員在場監控。

貝里斯籍貨輪因為太重擱淺，卡在台東富岡漁港岸邊多日。記者卜敏正／攝影
貝里斯籍貨輪因為太重擱淺，卡在台東富岡漁港岸邊多日。記者卜敏正／攝影

航港局 台東 漲潮

延伸閱讀

崑山科大頒首座名譽博士學位給貝里斯總理布里仙紐

貝里斯籍貨輪卡台東尚未脫淺 12日卸載貨物再拖救

擱淺台東富岡岸邊貝里斯籍貨輪 再次拖救失敗

影／擱淺貝里斯籍貨輪貨櫃太重拖纜斷了 拖吊失敗12日卸貨櫃

相關新聞

高雄左營汽車保養廠大火濃煙竄天 無人員受傷受困

高雄左營區民族一路上的汽車保養廠今天上午9點多時發生火警，火勢延燒到周邊維修廠，現場濃煙竄出，高雄市消防局獲報後出動新莊...

國十高雄仁武段大貨車翻覆 車輛回堵長達4公里

國道10號高雄仁武段，西向9.7公里處，今天上午10時許，發生大貨車翻覆事故，導致主線管制封閉，11時54分開放外側車道...

五楊高北向35.6公里 疑未持保持安全距離釀5車追撞

今天上午11時許，國道1號五楊高架道路，北向35.6公里處，發生5車追撞意外，所幸現場沒有人受困受傷，肇事駕駛沒有酒駕，...

苗市維勝街透天厝失火 疑似抽菸不慎釀禍

苗栗市維勝街一間透天厝民宅今天清晨6點左右發生火警，火舌從2樓竄出，當地巷弄狹窄，消防局出動3個消防分趕來救災，火勢在2...

影／安全帶是保命符！行車切記要繫上 國道警3月大執法

根據國道警統計，去年（2021年）國道死亡車禍人數，有3成是沒有繫安全帶所致。為降低交通事故的傷亡程度，國道公路警察局3...

台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨 警監今查獲15車違規

台3線台南鹿田路段經常有改裝汽機車車出沒，呼嘯而過民宅噪音引發民怨，玉井警方今天會同麻豆監理站在台3線370公里處「警監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。