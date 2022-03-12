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影／澎湖海洋活化12箭射中高雄漁船 查獲千公斤漁獲
高雄籍漁船「正泰興188號」在船上設置電纜設備，昨天在澎湖七美海域作業，涉嫌利用電魚手法，非法捕撈魚貨。海巡署澎湖海巡隊發現漁船接出電纜下水，登船查獲1000多公斤魚貨，將漁船押返馬公港後，今天澎湖縣政府在馬公漁市場拍賣這批非法魚貨，全案移送澎湖地檢署查辦。
澎湖縣長賴峰偉為管制內海汙染源、維護漁業秩序及復育海洋資源，2019年發動「海洋活化12箭」政策，由澎湖縣府農漁局與澎湖檢、警、海巡署等單位，組成「澎湖縣取締非法漁撈小組」，嚴禁毒、電、炸魚。
昨天上午9點多，海巡署艦隊分署澎湖第八海巡隊巡曳澎湖七美西南海域，發現高雄籍漁船「正泰興188號」露出1條電纜，懷疑漁船以電魚方式非法捕撈魚貨，立即攔截漁船去路，登船查緝，果然發現船上拉了多條電纜，非法使用電氣設備拖網作業，押解漁船返回馬公漁港，查辦洪姓船長及3名菲律賓籍漁工。
據了解，正泰興188號3月6日自高雄港出海作業，澎湖檢方及海巡等單位在船上查扣電纜線約460公尺，以及魚蝦約1000公斤，由於擔心魚貨扣案後可能腐爛，卸貨冰存後，今天由澎湖縣農漁局在馬公漁市場公開拍賣，拍得17萬元，澎湖地檢署並扣押漁船，依違反漁業法查辦全案。
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