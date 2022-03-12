影／安全帶是保命符！行車切記要繫上 國道警3月大執法

根據國道警統計，去年（2021年）國道死亡車禍人數，有3成是沒有繫安全帶所致。為降低交通事故的傷亡程度，國道公路警察局3月份辦理全月「安全帶大執法」加強路檢攔查，希望大家都能開心出門，平安回家。

據國道警統計，去年（2021年）一整年，用路人在國道發生交通事故，造成死亡共有70人，其中有20人是未繫安全帶所致，占全年車禍死亡比例3成。今年（2022年）至今，則有6人是未繫安全帶發生車禍死亡，比例數更高破4成。

根據研究，用路人或是乘客，未繫安全帶行駛於道路上，發生交通事故致死機率，是有正確繫上安全帶的3.6倍。尤其在高速公路上，車速較一般道路快，當車禍發生後，未繫安全帶者，往往會被拋出車外，亦或碰撞車內座椅、車窗玻璃，造成嚴重傷害或是死亡。

另外國道警攔檢時，經常發現駕駛人，僅繫上半身或以夾扣讓安全帶過鬆，甚至根本未繫安全帶使用消音扣，這些為了規避警方取締，未以正確方式繫上安全帶，不慎意外發生時，不但失去安全帶保護，也會造成重大傷亡。