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影／安全帶是保命符！行車切記要繫上 國道警3月大執法
根據國道警統計，去年（2021年）國道死亡車禍人數，有3成是沒有繫安全帶所致。為降低交通事故的傷亡程度，國道公路警察局3月份辦理全月「安全帶大執法」加強路檢攔查，希望大家都能開心出門，平安回家。
據國道警統計，去年（2021年）一整年，用路人在國道發生交通事故，造成死亡共有70人，其中有20人是未繫安全帶所致，占全年車禍死亡比例3成。今年（2022年）至今，則有6人是未繫安全帶發生車禍死亡，比例數更高破4成。
根據研究，用路人或是乘客，未繫安全帶行駛於道路上，發生交通事故致死機率，是有正確繫上安全帶的3.6倍。尤其在高速公路上，車速較一般道路快，當車禍發生後，未繫安全帶者，往往會被拋出車外，亦或碰撞車內座椅、車窗玻璃，造成嚴重傷害或是死亡。
另外國道警攔檢時，經常發現駕駛人，僅繫上半身或以夾扣讓安全帶過鬆，甚至根本未繫安全帶使用消音扣，這些為了規避警方取締，未以正確方式繫上安全帶，不慎意外發生時，不但失去安全帶保護，也會造成重大傷亡。
國道警表示，為了降低交通事故傷亡程度，國道警於這月（3月）辦理全月「安全帶大執法」專案，除加強路檢攔查，並將利用高速公路沿線制高點蒐證舉發，希望用路人，上車第一件事情就是為自己與家人繫上安全帶；另外4歲以下，且體重在18公斤以下之幼童，應使用幼童安全椅，希望大家都能開心出門，平安回家。
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