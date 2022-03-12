快訊

高官養「風水魚」隔天醒來整池暴斃 30多條錦鯉全蒸給貓咪吃

Live／HBL四強激戰 光復陳將双壓哨三分 半場39：27領先泰山

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／安全帶是保命符！行車切記要繫上 國道警3月大執法

聯合報 / 記者曾伯愷／新北即時報導

根據國道警統計，去年（2021年）國道死亡車禍人數，有3成是沒有繫安全帶所致。為降低交通事故的傷亡程度，國道公路警察局3月份辦理全月「安全帶大執法」加強路檢攔查，希望大家都能開心出門，平安回家。

據國道警統計，去年（2021年）一整年，用路人在國道發生交通事故，造成死亡共有70人，其中有20人是未繫安全帶所致，占全年車禍死亡比例3成。今年（2022年）至今，則有6人是未繫安全帶發生車禍死亡，比例數更高破4成。

根據研究，用路人或是乘客，未繫安全帶行駛於道路上，發生交通事故致死機率，是有正確繫上安全帶的3.6倍。尤其在高速公路上，車速較一般道路快，當車禍發生後，未繫安全帶者，往往會被拋出車外，亦或碰撞車內座椅、車窗玻璃，造成嚴重傷害或是死亡。

另外國道警攔檢時，經常發現駕駛人，僅繫上半身或以夾扣讓安全帶過鬆，甚至根本未繫安全帶使用消音扣，這些為了規避警方取締，未以正確方式繫上安全帶，不慎意外發生時，不但失去安全帶保護，也會造成重大傷亡。

國道警表示，為了降低交通事故傷亡程度，國道警於這月（3月）辦理全月「安全帶大執法」專案，除加強路檢攔查，並將利用高速公路沿線制高點蒐證舉發，希望用路人，上車第一件事情就是為自己與家人繫上安全帶；另外4歲以下，且體重在18公斤以下之幼童，應使用幼童安全椅，希望大家都能開心出門，平安回家。

駕駛不慎在國道翻車，所幸有繫安全帶，可以毫髮無傷走出車外。記者曾伯愷／翻攝
駕駛不慎在國道翻車，所幸有繫安全帶，可以毫髮無傷走出車外。記者曾伯愷／翻攝
駕駛有繫安全帶，保住一命。記者曾伯愷／翻攝
駕駛有繫安全帶，保住一命。記者曾伯愷／翻攝
駕駛不慎在國道翻車，所幸有繫安全帶，可以毫髮無傷走出車外。記者曾伯愷／翻攝
駕駛不慎在國道翻車，所幸有繫安全帶，可以毫髮無傷走出車外。記者曾伯愷／翻攝
駕駛不慎在國道翻車，所幸有繫安全帶，可以毫髮無傷走出車外。記者曾伯愷／翻攝
駕駛不慎在國道翻車，所幸有繫安全帶，可以毫髮無傷走出車外。記者曾伯愷／翻攝

國道 車禍

延伸閱讀

國道警證實：3月全線加強「安全帶大執法」 沒繫妥就罰

男不繫安全帶上工 被妻罰吊半小時…網：這是真愛

沒繫安全帶被罰3000元 車主用「哆啦A夢」翻盤獲撤罰

高雄男未繫安全帶被盤查 酒測值0.23被開罰

相關新聞

高雄左營汽車保養廠大火濃煙竄天 無人員受傷受困

高雄左營區民族一路上的汽車保養廠今天上午9點多時發生火警，火勢延燒到周邊維修廠，現場濃煙竄出，高雄市消防局獲報後出動新莊...

國十高雄仁武段大貨車翻覆 車輛回堵長達4公里

國道10號高雄仁武段，西向9.7公里處，今天上午10時許，發生大貨車翻覆事故，導致主線管制封閉，11時54分開放外側車道...

五楊高北向35.6公里 疑未持保持安全距離釀5車追撞

今天上午11時許，國道1號五楊高架道路，北向35.6公里處，發生5車追撞意外，所幸現場沒有人受困受傷，肇事駕駛沒有酒駕，...

苗市維勝街透天厝失火 疑似抽菸不慎釀禍

苗栗市維勝街一間透天厝民宅今天清晨6點左右發生火警，火舌從2樓竄出，當地巷弄狹窄，消防局出動3個消防分趕來救災，火勢在2...

影／安全帶是保命符！行車切記要繫上 國道警3月大執法

根據國道警統計，去年（2021年）國道死亡車禍人數，有3成是沒有繫安全帶所致。為降低交通事故的傷亡程度，國道公路警察局3...

台3線台南段改裝車呼嘯噪音民怨 警監今查獲15車違規

台3線台南鹿田路段經常有改裝汽機車車出沒，呼嘯而過民宅噪音引發民怨，玉井警方今天會同麻豆監理站在台3線370公里處「警監...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。