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醉男失控攻擊 高雄警被推擠腳趾縫3針

聯合報 / 記者邱奕能／高雄即時報導

高雄一名吳姓男子酒後搭計程車，對著司機王姓男子咆嘯，警方到場時吳男還推擠沈姓警員，導致沈員右腳大拇指指甲受傷，警方隨即對吳噴灑辣椒水，等到支援警力到達，將吳上銬帶回，依妨害公務罪嫌送辦。

這起案件發生在昨天晚上11點55分左右，吳男（39歲）喝酒後，從三民區搭乘計程車，吳先是向計程車司機王男（56歲）表示要前往左營區文自路、孟子路，當到達目的地，吳男疑似因酒醉，堅持該路段是新莊仔路，隨後就在車上開始大聲咆嘯，王男只好報警求助。

左營警分局文自派出所獲報後趕往現場，吳男仍不斷謾罵，也不願告知身分資料，又作勢打電話，轉身對沈姓警員爆粗口且動手，警方無奈下只好對吳男噴辣椒水，等到優勢警力到達，再將他上銬帶回派出所，警詢後全案依妨害公務等罪嫌移送法辦。

直到沈員返所後，因右腳疼痛查看，才發現右腳大拇指受傷，就醫後醫生將指甲拔除，縫了3針。

高雄一名吳姓男子酒後搭計程車，對著司機王姓男子咆嘯，警方到場時吳男還推擠沈姓警員，導致沈員大拇指指甲受傷。記者邱奕能／翻攝
高雄一名吳姓男子酒後搭計程車，對著司機王姓男子咆嘯，警方到場時吳男還推擠沈姓警員，導致沈員大拇指指甲受傷。記者邱奕能／翻攝

計程車 妨害公務 孟子

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