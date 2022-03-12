醉男失控攻擊 高雄警被推擠腳趾縫3針

高雄一名吳姓男子酒後搭計程車，對著司機王姓男子咆嘯，警方到場時吳男還推擠沈姓警員，導致沈員右腳大拇指指甲受傷，警方隨即對吳噴灑辣椒水，等到支援警力到達，將吳上銬帶回，依妨害公務罪嫌送辦。

這起案件發生在昨天晚上11點55分左右，吳男（39歲）喝酒後，從三民區搭乘計程車，吳先是向計程車司機王男（56歲）表示要前往左營區文自路、孟子路，當到達目的地，吳男疑似因酒醉，堅持該路段是新莊仔路，隨後就在車上開始大聲咆嘯，王男只好報警求助。

左營警分局文自派出所獲報後趕往現場，吳男仍不斷謾罵，也不願告知身分資料，又作勢打電話，轉身對沈姓警員爆粗口且動手，警方無奈下只好對吳男噴辣椒水，等到優勢警力到達，再將他上銬帶回派出所，警詢後全案依妨害公務等罪嫌移送法辦。