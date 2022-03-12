影／臉書「偏門收入」13萬誘餌 給帳號被拘禁反成詐犯

新北市卓姓男子日前透過臉書「偏門收入」社群，找到周薪13萬工作，殊不知是詐騙集團布下陷阱，等到卓男前往三重區某商旅交付銀行存摺時，當場被軟禁淪為共犯。昨早被害毛男趁隙用line聯繫友人報警，警方破門救出，連同被害8人一併帶回偵辦。警詢後，8人各依妨害自由、洗錢防制法、通緝送辦。

經查證，21歲卓姓男子，日前欲找尋兼差工作，透過臉書「偏門收入」社群，看到一段貼文寫著「找工、批發工程……博弈工作，一個禮拜包吃包住……提供銀行存摺、網路轉帳、雙證件……住七天給13萬」。

卓男不疑有他趕緊連絡，雙方約在新北市三重區碰面，隨即由詐騙集團派人開車接卓男，來至正義南路某商旅，準備交付銀行存摺。怎料，卓男人才一進入商旅內，既被詐騙集團主嫌張男（27歲）及共犯謝男（19歲）、周男（21歲）等3人軟禁控制（未限制使用手機）一旁則有其他4名被害人。

昨天（11日）上午，毛姓被害人（24歲）趁隙，用line通知友人「他被人軟禁」警方獲報立即派人趕抵現場，詐騙集團不理警要求開門，於早上10時30分左右破門入內，控制場連被害人在內8人，查扣5萬1600元贓款、手機5部、IPAD1部、玩具手槍1把等證物，一併帶回偵辦。

偵詢時，主嫌張男（27歲）及共犯謝男（19歲）、周男（21歲）不認有限制被害5人自由，被害毛男則被指控同為共犯，另意外查到廖姓被害人涉及水土保持法遭通緝。警詢後各依妨害自由、洗錢防制法、通緝送辦。