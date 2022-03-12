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影／臉書「偏門收入」13萬誘餌 給帳號被拘禁反成詐犯
新北市卓姓男子日前透過臉書「偏門收入」社群，找到周薪13萬工作，殊不知是詐騙集團布下陷阱，等到卓男前往三重區某商旅交付銀行存摺時，當場被軟禁淪為共犯。昨早被害毛男趁隙用line聯繫友人報警，警方破門救出，連同被害8人一併帶回偵辦。警詢後，8人各依妨害自由、洗錢防制法、通緝送辦。
經查證，21歲卓姓男子，日前欲找尋兼差工作，透過臉書「偏門收入」社群，看到一段貼文寫著「找工、批發工程……博弈工作，一個禮拜包吃包住……提供銀行存摺、網路轉帳、雙證件……住七天給13萬」。
卓男不疑有他趕緊連絡，雙方約在新北市三重區碰面，隨即由詐騙集團派人開車接卓男，來至正義南路某商旅，準備交付銀行存摺。怎料，卓男人才一進入商旅內，既被詐騙集團主嫌張男（27歲）及共犯謝男（19歲）、周男（21歲）等3人軟禁控制（未限制使用手機）一旁則有其他4名被害人。
昨天（11日）上午，毛姓被害人（24歲）趁隙，用line通知友人「他被人軟禁」警方獲報立即派人趕抵現場，詐騙集團不理警要求開門，於早上10時30分左右破門入內，控制場連被害人在內8人，查扣5萬1600元贓款、手機5部、IPAD1部、玩具手槍1把等證物，一併帶回偵辦。
偵詢時，主嫌張男（27歲）及共犯謝男（19歲）、周男（21歲）不認有限制被害5人自由，被害毛男則被指控同為共犯，另意外查到廖姓被害人涉及水土保持法遭通緝。警詢後各依妨害自由、洗錢防制法、通緝送辦。
警方呼籲，妨害自由部分被害人，都在臉書「偏門收入」社團找工作，並提供銀行帳戶供他人使用，錢還沒賺到已成為詐騙集團成員，要提醒社會大眾切勿提供個人銀行帳戶及密碼供人使用變成詐欺集團成員之一。另外警方對於暴力犯罪，一定嚴正執法，快速打擊犯罪，不要心存僥倖，天網恢恢，疏而不漏。
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