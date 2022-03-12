初擁劇組神仙谷取景2死意外 職安中心啟動調查
多曼尼製作公司昨天在苗栗南庄神仙谷取景時，發生攝影師與助理跌落溪谷死亡意外。中區職業安全衛生中心今天將派員前往現場確認是否違反作業規定。
多曼尼製作公司拍攝影集「初擁」2月開鏡，劇組昨天前往苗栗南庄神仙谷取景，卻在收工時傳出悲劇。38歲黃姓攝影師及34歲王姓助理不慎跌落溪谷，經送醫搶救均宣告不治。
苗栗縣政府勞工及青年發展處長彭德俊透過電訪表示，事業單位勞動場所工作者發生死亡等職業災害時，應在知悉後8小時內通報所在轄區勞動檢查機構（苗栗縣隸屬勞動部中區職業安全衛生中心），由職安中心進行職災相關調查。
彭德俊說，此外，縣府接獲職安中心轉報後也會啟動職災個管服務，協助勞工或家屬請領勞保給付或其他權益補償。
中區職安中心主任李文進接受中央社記者電訪表示，昨天看到新聞報導後，立即派員聯繫製作公司，今天將派員前往現場了解事故發生情況後再進行後續相關工作。
苗栗地檢署主任檢察官莊佳瑋向中央社記者表示，警方已經報驗，早上檢察官會前往相驗，再視資料以及家屬意見決定後續偵辦。
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