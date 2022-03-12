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貪玩狗逃家主人急慌 巡警一聲「圓仔」喚牠回家團圓

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導

北港鎮吳姓鎮民所養愛犬「圓仔」，趁著主人不注意的時候偷跑出門玩耍，流浪街頭，卻不知家中主人早已急得發慌 ，擔心愛犬出任何意外，即在臉書發文協尋並PO上 「圓仔」照片。北港分局員警昨天巡邏時，發現一隻柯基犬在路上趴趴走，可能逃家的「圓仔」，叫了一聲牠名字，牠不經意回頭，「就是牠！」，立即通知飼主將貪玩的毛小孩帶回家，一家團圓重溫幸福，網友誇讚警察不僅尋人，連找毛小孩也有一套，的確不失為人民保母。

北港警分局北港派出所警員林佳燕、李弘毅，昨天凌晨出勤巡邏時，行經北港鎮水道頭文化園區，發現一隻柯基犬半夜還在路邊閒晃，因狗狗外表乾淨整潔，且毛髮有經過修剪，研判應該不是一般流浪犬。

李弘毅才想起他好像曾在網路看有人協尋類似的愛犬，即再上網查看一下，果真找到吳姓民眾協尋的柯基犬「圓仔」，從外型特徵比對非常相似，機警的林佳燕隨即下車叫了一聲「圓仔」，狗狗聽到有人叫自己的名字，機靈的回頭看著員警。

「圓仔」非但沒再逃跑，也感受到叫牠的人是善意，沒有跑開還露出無助眼神，「一定是圓仔沒錯！」林佳燕肯定地說一定是網路協尋的狗 ，隨時聯繫飼主將愛犬領回，飼主很感謝警方的幫忙。

「圓仔」和主人團聚，順利回到家，一身疲憊全消 ，活蹦亂跳，主人也欣慰找回愛犬，幸福團圓的經過被貼上網，網友稱讚連連，指警察不僅常常幫忙找回走失的老人，也能幫忙找回走失的愛犬，「真是人民保母！」。

機警的警察封飼主找回愛犬。記者蔡維斌／翻攝
機警的警察封飼主找回愛犬。記者蔡維斌／翻攝
吳姓飼主在網路協愛犬。記者蔡維斌／翻攝
吳姓飼主在網路協愛犬。記者蔡維斌／翻攝

圓仔 北港 柯基

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