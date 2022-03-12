影／最美暖風景 老翁跌倒 7名路人1名警員上前攙扶

家住台中火車站附近的83歲張姓老翁，本月6日下午出門運動返家途中，路經大智路要過人行道不慎跌倒爬不起身，6、7名路人與在火車站周邊執勤的員警見狀立即趕上前，一同將老翁攙扶至路旁休息，因老翁婉拒就醫，員警待他疼痛緩解可以行走後，一路攙扶他返家，對於員警和路人挺身而出扶危濟困的舉動，老翁心裡頭暖呼呼。

台中市警三分局立德派出所警員林志明，本月6日下午在台中火車站周邊路口執勤時，目擊有名老翁準備過馬路時不慎踩空，從人行道跌落路面爬不起身，在旁的5名男女路人見狀，趕快上前攙起老翁，詢問有無受傷，在旁的警員林志明、以及經過該處的1，2名路人也加入愛心行列。

張姓老翁雖沒有外傷，當下卻因疼痛無法行走，因現場車水馬龍，眾人便先一同將他攙扶至路旁陰涼處休息，並通知救護人員到場檢查。

張姓老翁向員警表示，自己身體沒有大礙，可能是走太急才會跌倒，剛剛跌倒時雖然站不太起來，休息一下就可以了，稱自己就住在附近，太太也在家中等他，還起身證明自己行走沒有問題。員警見張姓老翁身體不適，仍需有人在旁協助，便一路攙扶著他返家，他也拱手向員警道謝，並保證若身體不舒服一定會再自行就醫。