美軍早撤了還在騙 警戳破謊言保住婦人47萬

台北市景美派出所，日前接獲合庫銀行景美行分行通報1名王姓婦人（62歲）疑似遭詐騙，稱要在伊拉克戰區的美軍表弟繳納一筆退休的擔保費用，要匯款47萬元，員警一聽就知道王婦遇上詐騙，經過勸說下，王婦驚覺遭詐騙並取消匯款，成功保住王婦辛苦積蓄。

王婦表弟遠居美國，很久沒聯絡，突然有自稱表弟的人在通訊軟體上面向她表示，因為美軍在伊拉克戰區，想提早退休所以需要繳一筆保證金做為擔保人的費用，要求王婦盡速匯款協助，王婦在通訊軟體上看到訊息，帳號還貼著表弟的大頭照以及表弟的名字，情急之下信以為真，立刻前往合庫銀行景美分區匯款。