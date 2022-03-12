美軍早撤了還在騙 警戳破謊言保住婦人47萬
台北市景美派出所，日前接獲合庫銀行景美行分行通報1名王姓婦人（62歲）疑似遭詐騙，稱要在伊拉克戰區的美軍表弟繳納一筆退休的擔保費用，要匯款47萬元，員警一聽就知道王婦遇上詐騙，經過勸說下，王婦驚覺遭詐騙並取消匯款，成功保住王婦辛苦積蓄。
王婦表弟遠居美國，很久沒聯絡，突然有自稱表弟的人在通訊軟體上面向她表示，因為美軍在伊拉克戰區，想提早退休所以需要繳一筆保證金做為擔保人的費用，要求王婦盡速匯款協助，王婦在通訊軟體上看到訊息，帳號還貼著表弟的大頭照以及表弟的名字，情急之下信以為真，立刻前往合庫銀行景美分區匯款。
景美派出所員警張哲睿、劉尚哲巡邏時，接獲景美分行通報有婦人要匯款大筆金額，經詢問後察覺有異，立即請警方前往關懷提問，王婦表示要將款項匯入對方所提供的軍中長官的服友帳戶，員警耐心解釋可能為詐騙集團慣用的手法，美軍也早從伊拉克撤軍，這些都是子虛烏有的詐騙手法。王婦才恍然大悟、取消匯款，保住自己辛苦存下來的積蓄。
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