高雄籍漁船非法電魚 澎湖海巡查獲送辦
一艘高雄籍拖網漁船，昨天在澎湖七美海域從事非法電魚行為，遭澎湖取締非法漁撈小組查獲，洪姓船長等4人及依違反漁業法送辦，並查扣漁船。
海巡署金馬澎分署發布新聞表示，澎湖天氣好轉，海象趨穩，漁船紛紛出海作業，澎湖取締非法漁撈小組昨天在七美西南海域發現一艘高雄籍拖網漁船疑似有非法作業情事。
經登船檢查，洪姓船長和3名菲籍船員非法使用電氣設施拖網作業，直接帶返馬公，查扣電纜線460公尺與魚蝦蟹等一批，依法偵辦，澎湖地檢署檢察官吳巡龍指示扣押漁船，以利後續調查。
澎湖縣政府為維護海域漁業資源，由縣府農漁局、海巡、岸巡與警局刑警隊共同組成澎湖取締非法漁撈小組，在漁汛期出海查緝非法行為，籲漁民不要以身試法，共同維護海洋漁業永續。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言