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都是無照駕駛！高雄轎車闖紅燈撞機車 3女撞花臉送醫
18歲的黃姓男子今天凌晨開車疑闖紅燈，在路口撞上雙載的機車陳姓女騎士，造成2車3人受傷送醫，暫無生命危險。警方查出，黃、陳沒酒駕，但全無駕照，確實肇事原因由警方調查中。
今天凌晨1時許，黃姓男子開黑色轎車載黃姓（23歲）、吳姓（26歲）2女子，沿高雄市新興區七賢二路往西行駛，經過七賢二路與南台路口疑闖紅燈，不巧，陳姓婦人（54歲）騎機車載朋友林姓女子（54歲），正要綠燈右轉，黃煞車不及，直接衝撞陳婦機車。
陳婦與後座的林女被撞飛，身體多處受傷倒臥路上，機車翻倒滑行，撞損停在路邊車格內的另輛轎車。黃姓男子的轎車右車頭損毀，坐右前座的黃女在猛烈撞擊下，臉部受創。
警、消舉據報趕到車禍現場，將受傷的3女子送大同醫院急救，3女意識清楚，暫無生命危險。
警方對開車的黃姓男子與騎車的陳婦酒測，都沒酒精反應，但是，2人卻都沒駕照，已對2人開出無照駕駛罰單，車禍確實肇事原因，待交通事故分析鑑定。
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