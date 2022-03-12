酒醉揮刀砍室友脖子狂噴血 拿抹布壓、買碘酒要幫療傷

桃園陳姓男子酒後和田姓室友大吵，一氣之下竟然拿菜刀猛力砍了田脖子一下，田瞬間噴血、肌腱斷裂，陳驚醒自覺闖下大禍卻沒協助送醫，只拿抹布按壓田脖子、叫別人幫買碘酒，最後還畏罪直接逃跑遭逮被法院收押，檢方根據雙方證詞、驗傷等認為他犯嫌明確，依殺人未遂罪嫌起訴。

檢警調查，陳男（28歲）去年12月27日和田姓室友一起在屋內喝酒，過程中卻因細故起口角，陳在酒精影響下情緒失控，不顧彼此友誼竟然衝到廚房抽了把菜刀，直接跑回房間朝對方脖子猛砍，田當場中刀連肌腱都被砍斷。

陳見田脖子狂噴血、痛苦哀嚎，這才突然酒醒但卻沒報案求救，僅拿一條抹布按壓住田的傷口，再叫另一名朋友下樓去買碘酒，打算自行替田男療傷。

但朋友見田傷勢相當嚴重，嚇到表示需要報警，陳聽聞後因畏罪竟直接逃離，所幸田男緊急送醫縫合後撿回一命，警方獲報後循線逮捕陳移送法辦，也遭法院收押。