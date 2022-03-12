影／基隆集合式住宅14樓陷火海 疏散全棟數百人1女送醫

基隆市中正區新豐街昨晚11點多，「海洋世界」社區傳出大火，火勢相當猛烈，警方及消防人員趕至時，14樓已竄出火舌濃煙，陷入火海，立即疏散該棟大樓住戶數百人到樓下，消防人員布水線灌救後後搜索，幸好起火民宅全家都已逃出。有一女輕微嗆傷預防性送醫，起火原因還待調查。

市警第二分局調查，起火時間約在昨晚11點多，到達時發現火舌已經竄出，消防人員趕至時，14樓已陷入火海，濃煙不斷上下四竄，現場為集合式住宅，緊急疏散起火大樓住戶數百人，住戶也奔相走告趕緊跑到中庭，不少人抱小孩子往外衝。

消防人員擔心有人受困，立即布水線灌救，約在11點40分火勢控制，起火14樓的住戶全家都已逃出，疏散的住戶中，有1名女子因換氣過度及輕微嗆到預防性送醫。

消防局表示，損失及起火原因還待調查釐清，沒有人受傷，疏散全棟大樓數百人到中庭。