警所前持槍拉滑套幫女友出氣 惹怒群警當場被壓制逮捕

20歲邱姓男子因女友在新北市板橋區與計程車司機發生車資糾紛，到場替女友贊聲，卻反而公親變事主，先對員警辱罵「不然壓我啊X你娘」等語，又在騎車載女友到派出所後，拿出空氣槍對派出所作勢拉滑套，惹怒在所內的一群員警，被蜂湧而出的員警當場壓制逮捕。新北地檢署今依妨害公務、侮辱公務員、恐嚇危害安全、公然侮辱等罪嫌起訴。

檢方調查，邱男的黃姓女友去年12月2日下午1時許在新北市板橋區松柏街一帶因搭乘計程車的車資與司機起衝突，轄區海山警分局文聖派出所警員到場處理，邱男接獲女友求助電話後也騎車到場關切，卻公親變事主，向警方嗆聲「那要警察幹嘛，你看你們兩個警察有甚麼用」、「阿你剛剛不是很X，不然壓我啊X你娘」，隨後帶著女友離去。