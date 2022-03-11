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警所前持槍拉滑套幫女友出氣 惹怒群警當場被壓制逮捕
20歲邱姓男子因女友在新北市板橋區與計程車司機發生車資糾紛，到場替女友贊聲，卻反而公親變事主，先對員警辱罵「不然壓我啊X你娘」等語，又在騎車載女友到派出所後，拿出空氣槍對派出所作勢拉滑套，惹怒在所內的一群員警，被蜂湧而出的員警當場壓制逮捕。新北地檢署今依妨害公務、侮辱公務員、恐嚇危害安全、公然侮辱等罪嫌起訴。
檢方調查，邱男的黃姓女友去年12月2日下午1時許在新北市板橋區松柏街一帶因搭乘計程車的車資與司機起衝突，轄區海山警分局文聖派出所警員到場處理，邱男接獲女友求助電話後也騎車到場關切，卻公親變事主，向警方嗆聲「那要警察幹嘛，你看你們兩個警察有甚麼用」、「阿你剛剛不是很X，不然壓我啊X你娘」，隨後帶著女友離去。
後因警方通知黃女到派出所協調，邱男下午2時許騎車載著黃女到文聖派出所，黃女入內協調後，邱男卻從機車內取出裝有空氣手槍的灰色手提袋，大呼小叫並握著袋子做出拉滑套的動作，囂張舉動引發在派出所內的多名員警不滿，走向邱男合力將他壓制逮捕。檢方今依妨害公務、侮辱公務員、恐嚇危害安全與公然侮辱等罪嫌起訴，並向法院聲請簡易判決，請法官四罪從一重處斷。
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