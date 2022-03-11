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北市劍潭分隊新大樓啟用 士林區消防救護增能量

中央社 / 台北11日電

北市消防局今天表示，劍潭分隊原駐地是1層樓、40餘年建物，為改善設施環境原址重建，今天舉辦大樓啟用典禮，地上10層樓的新建物，有助提升士林區救災救護服務能量。

台北市消防局下午在中山北路5段召開劍潭分隊大樓落成啟用記者會，台北市長柯文哲出席。消防局指出，劍潭分隊位於士林區，轄區內有16個里及士林夜市等地標，是勤務繁重據點之一。

消防局表示，劍潭分隊原駐地為地上1層、建物屋齡40餘年，相關設備簡陋、老舊，為改善駐地設施環境，提升消防員生活品質及強化救災量能，原址重建。

柯文哲致詞時指出，劍潭分隊原駐地建物簡陋，重建為地下2層、地上10層新大樓，1樓至5樓規劃分隊駐地，6樓為環保局文林清潔分隊辦公室，7樓至10樓為外勤消防員職務宿舍，共19戶，新大樓取得8項綠建築指標、智慧建築合格級標章等。

柯文哲表示，劍潭分隊新大樓落成後，可提升消防員工作便利性，滿足消防員居住需求，消防員是城市安全守護者，感謝所有消防員在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間堅守前線，期許未來繼續加油，讓台北成為更安全城市。

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