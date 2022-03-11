匯款國外繼承遺產？ 行員機警報案男子險遭詐騙
台中市蔡姓男子日前收到詐騙電子郵件指稱，若匯款到國外銀行，就可繼承表哥鉅額遺產，他到銀行準備匯款，行員機警認為是詐騙手法報案，警方到場勸說，蔡男放棄匯款避免損失。
台中市警察局第五分局今天發布新聞稿表示，警方7日上午接獲玉山銀行文心分行報案，有男子要轉帳到菲律賓，因詢問匯款用途，對方提供英文文件供行員觀看，由於內容不合邏輯，行員認為是詐騙案，請警方前往協助。
警方到場後，33歲蔡姓男子便向警方表示，日前在電子郵件信箱中，收到自稱菲律賓環球金融銀行寄的電子郵件，對方稱他的表哥過世，在銀行有筆遺產，蔡男是唯一合法繼承人，但需要匯入一筆美金7620元（約新台幣21萬元）啟動遺產帳戶，才可得到鉅額遺產。
警方聽完蔡男陳述後，查看蔡男提出的英文文件，發現文件中的英文不合邏輯又夾帶簡體中文，懷疑是使用不明軟體進行翻譯，認定屬詐騙手法。
警方說明，海外遺產、海外投資、海外感情詐騙，都是利用海外無法查證的騙術詐財，是很常見的詐騙手法。警方並持續詢問蔡男，是否真的認識表哥，若表哥真的存在，遺產處理案件也應親自前往當地一趟。
蔡男在警方勸說後，便不再執意要匯款，減少一筆損失，對行員機警報案，蔡男表示感謝。
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