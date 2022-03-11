影／越南籍移工偷老闆數萬元 氣得他動私刑修理移工

越南籍黃姓移工疑偷取廖姓老闆現金數萬元，引起廖姓老闆不滿，夥同3名員工毆打黃，致黃全身傷痕累累，經台中市警六分局員警據報，前往逮獲廖姓老闆等4人，並將受傷的黃男送醫院診治，警方依妨害秩序罪嫌將廖等4人移送台中檢署偵辦。

台中市警六分局於今天中午11時30分接獲報案，指出福科路上某停車場內有民眾打架糾紛案件，永福派出所員警立即到場，將現場動手之4名嫌犯全數以現行犯逮捕，並請救護人員將傷者黃男送往醫院診治，所幸無生命危險。