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影／越南籍移工偷老闆數萬元 氣得他動私刑修理移工

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

越南籍黃姓移工疑偷取廖姓老闆現金數萬元，引起廖姓老闆不滿，夥同3名員工毆打黃，致黃全身傷痕累累，經台中市警六分局員警據報，前往逮獲廖姓老闆等4人，並將受傷的黃男送醫院診治，警方依妨害秩序罪嫌將廖等4人移送台中檢署偵辦。

台中市警六分局於今天中午11時30分接獲報案，指出福科路上某停車場內有民眾打架糾紛案件，永福派出所員警立即到場，將現場動手之4名嫌犯全數以現行犯逮捕，並請救護人員將傷者黃男送往醫院診治，所幸無生命危險。

警方調查，廖姓老闆(34歲)疑不滿黃姓越南籍移工(36歲)竊取數萬元現金，夥同廖男(34歲)、徐男(41歲)及黃男(40歲)等3名員工教訓被害人，廖姓老闆持手電筒毆打，其他3人在旁圍觀，造成黃姓移工身體多處擦挫傷，警方依妨害秩序罪嫌將廖等4人移送台中地檢署嚴辦。

越南籍黃姓移工疑偷廖姓老闆現金數萬元，引起廖姓老闆不滿，夥同3名員工毆打黃，致黃全身傷痕累累，經台中市警六分局員警據報，前往逮獲廖姓老闆等4人，並將受傷的黃男送醫院診治，警方依妨害秩序罪嫌將廖等4人移送台中檢署偵辦。圖／民眾提供
越南籍黃姓移工疑偷廖姓老闆現金數萬元，引起廖姓老闆不滿，夥同3名員工毆打黃，致黃全身傷痕累累，經台中市警六分局員警據報，前往逮獲廖姓老闆等4人，並將受傷的黃男送醫院診治，警方依妨害秩序罪嫌將廖等4人移送台中檢署偵辦。圖／民眾提供

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