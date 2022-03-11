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以為財神爺上門中香港彩票 警勸說才知遭詐瞬間夢碎
桃園龍潭警分局昨接獲銀行通報，疑有民眾遭詐，欲匯款港幣6萬元給1名自稱陳長輝的香港籍網友，對方聲稱其為香港彩票公司的高階幹部，購買彩票能獲利數十倍，所幸警方到場向57歲的林婦解釋，此為詐騙集團的慣用手法，林女才相信自己被詐騙集團當成肥羊。
龍潭警分局龍潭派出所昨接獲台灣銀行行員報案表示，有民眾要匯款港幣6萬元，疑似遭詐，請警方到場協助；林婦對警方說，自己上月初在臉書上認識一名香港籍男子，在經常噓寒問暖聯繫下，深覺可以信任交往，之後便加入暱稱「陳長輝」網路通訊軟體密切聯繫。
陳男指出，自己是香港彩票公司的高階幹部，並推薦林婦購買他們公司的彩票，佯稱可獲利數十倍，實際上為詐騙集團成員，林婦不疑有他，日前已先行匯款3萬元至對方指定的帳戶成為會員並購買彩票，事後又被通知購買彩票幸運中獎港幣300萬元，但需先繳納稅金港幣6萬元（約台幣22萬元），陳男要求林婦立即匯款，以辦理兌獎事宜。
經員警查看被害人手機通訊內容，並告知林婦此為詐騙集團慣用手法，不過林婦仍認為自己是中彩票堅持要匯款，員警不斷說明並提供多則詐騙案例，林婦才漸漸相信自己並非財神找上門，感謝員警及行員幫忙。
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