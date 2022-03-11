雪山創近年最佳雪況 墜谷意外卻一天2起

雪山今年創下近5年來的最佳雪況，但雪地發生的山難意外也暴增，昨天上午11點多一名男性登山客滑落數百公尺受傷，經空勤直升機送往台中救醫，不料昨天下午4點多又有一名女性登山客在雪山圈谷摔落，就地紮營夜宿後，今天上午由空勤直升機救援送往花蓮就醫。雪山地區從今年1月迄今已發生7起雪地意外，釀成3死7傷。

雪霸國家公園管理處呼籲，登山團隊通過冰雪斜坡或困難地形要團體拉繩索相互確保，如無雪地裝備及確保繩索，請勿冒然攀登。

昨天上午11點多，一支3男2女的登山隊在雪山北稜角前100公尺處發生墜谷意外，53歲張姓隊員滑落約二三百公尺，苗栗縣消防局據報後申請空勤總隊直升機，下午將患者救出，由台中市消防局救護車送往梧棲童綜合醫院，傷者右手疑似骨折、右大腿擦傷、意識清楚。

不料，昨天下午4點多，另一支4人的登山隊伍在雪山圈谷也發生意外，25歲劉姓女隊員在圈谷稜線（雪主線10.5公里處） 摔落圈谷，腳部扭傷且因丟失裝備無法保暖，領隊請求救援，晚間由369山莊協作送了4組睡袋到傷者處，協助登山隊就地紮營，今天並請空勤直升機將傷者運往花蓮就醫。

雪山今年雪況是近5年來最佳，早在去年11月間就下了第一場，在一波波冷氣團助威下，今年積雪曾深達90公分，即使目前天候轉晴融雪，也還有60分積雪，在竹、苗地區的高處都可見到遠處雪山的冰雪白頭，讓許多民眾驚豔不已。