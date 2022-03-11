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303大停電趁亂打劫 高雄男闖女同事家「摸走20萬」遭逮
303大停電，沒想到高雄一名楊姓男子卻趁亂打劫，進入同事張姓女子住家下手行竊，之後還故佈疑陣，將門窗打開，幸好大樓有USP不斷電系統，揪出竊嫌楊男，警詢後依竊盜罪將他送辦。
警方表示，本月3日下午2點多，一名56歲的張姓女子到鳳山區忠孝派出所，表示家中臥房裡床頭櫃、衣櫥內的現金20萬元都被偷竊。
鳳山警分局獲報後，立即派遣鑑識小組採證，發現陽台雖有被打開，但門鎖內外都無破壞痕跡，犯罪現場意外的乾淨；警方判斷是熟人所為，立即成立專案小組偵辦，因張女同事楊姓男子（40歲）曾多次進入屋內，鎖定涉有重嫌。
幸好當天停電時，大樓監視器有USP不斷電系統，警方調閱發現楊男在3日上午10點多停電時，曾前往張女所居住的大樓，並手持鑰匙由逃生門爬樓梯到張女住家，偷竊現金後故佈疑陣，將陽台門窗開啟，再返回公司告訴張女經過門窗有異狀，好心提醒。
警方本月8日通知楊男到派出所製作筆錄，楊身兼同事、朋友、竊嫌3要角，經警方詢問後楊男坦承犯行，並說20萬元全部花費殆盡，全案警詢後依竊盜罪送辦。
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