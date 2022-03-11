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基隆區間測速4月1日起執法 台62、台62甲線超速最高6千

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市台62線及台62甲線因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快、彎道多，又未保持安全車距，致發生嚴重死傷交通事故，自4月1日起區間測速開始執法，違規超速3000元起跳。

交通隊指出，台62線速限80公里，因貨櫃車、砂石車等大型車多，常因車速快，又未保持安全車距，致發生嚴重交通事故；台62甲線基隆端東海街口速限40公里，沿路彎道且坡度大，兩路段雖都設有固定式測速照相，但效果有限。

交通隊說，兩路段自96年通車以來，大小車禍不斷，不時有大型車翻覆造成傷亡。統計近3年事故，110年106件、109年145件、108年139件，共造成1人死亡、62人受傷。

交通隊副隊長吳誌權表示，為維護用路人安全及交通順暢，並兼顧警方執法安全，市警察局於台62線西向11.3K至6.2K（全長 5033.46公尺）及台62甲線北向2號隧道至東海街出口（全長1068.53公尺）兩處，在易超速肇事路段建置區間平均速率偵測科技執法設備。

吳誌權說，警方期能遏止駕駛人僥倖違規心態、提升行車安全，日前已通過資安檢測並於3月10日取得經濟部標準檢驗局檢定合格，3月31日止為宣導期，自4月1日0時起正式執法取締，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。

基隆市警察局指出，使用平均區間測速儀器是希望透過「速度管理」有效規範車輛的行駛速度，科技執法的處罰僅是一個手段，目的是希望減少因超速所造成的事故傷亡，守護民眾家庭幸福；呼籲駕駛人養成遵守交通規則的良好習慣，進而提升交通安全與行車順暢。

基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供
基隆區間測速4月1日起執法，違者將依道路交通管理處罰條例第33條規定，處3000元以上6000元以下罰鍰。圖／交通隊提供

基隆 測速

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