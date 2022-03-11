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嘉義蘭潭三信亭發現乾屍「研判死亡超過一周」 檢警調查中

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義蘭潭風景區三信亭下方倉庫發現一具男性乾屍，發現者是嘉義市政府觀光新聞處蔡姓技士，當時男屍蓋著帆布，逐漸呈現乾扁狀態，眼、鼻腐敗長蛆，立即向警方報案；警方調查，現場沒有破壞、打鬥痕跡，初步排除他殺，死者身分為高雄市陳姓男子，已採集DNA做進一步確認。

昨上午11時左右市府觀光新聞處5人到蘭潭風景區三信亭下方倉庫勘查，進入倉庫內的蔡姓技士在一木板上驚見一具男性乾屍，死者蜷曲著身體蓋著帆布袋，眼、鼻因腐爛模糊，還長出蟲蛆，嚇得他和同事報警。

警方調查，三信亭下方的倉庫，存放有市府觀新處物品，昨天上午該處人員到倉庫勘查，發現一具屍體，研判死亡時間超過一周。

由於現場門鎖沒有被破壞也沒有打鬥痕跡，排除他殺嫌疑。倉庫只圍著木條欄杆、十分通風，可能因此沒有被人發現。

警方依據死者身上證件以及指紋，聯絡到死者弟弟，死者為高雄人，父母過世，四處流浪，離家後沒有再和家人聯絡，將採集檢體與家屬做DNA比對確認。

嘉義市蘭潭三信亭底下倉庫發現具男乾屍。記者李宗祐／攝影
嘉義市蘭潭三信亭底下倉庫發現具男乾屍。記者李宗祐／攝影
嘉義市蘭潭三信亭底下倉庫發現具男乾屍。記者李宗祐／攝影
嘉義市蘭潭三信亭底下倉庫發現具男乾屍。記者李宗祐／攝影

嘉義 蘭潭

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